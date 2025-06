Ceduto non solo Calhanoglu: cambia tutto, 80 milioni per l’Inter

Nerazzurri pronti al maxi incasso derivante da cessioni multiple, Marotta cambia strategia: ecco i nomi degli indiziati principali

L’Inter fa sul serio e gioca le sue carte con metodo. Dopo aver dato il benvenuto al nuovo allenatore ed accolto in squadra i primi due rinforzi della nuova stagione, il club nerazzurro vuole adesso chiudere quanto prima l’innesto di Ange-Yoan Bonny per dare un senso di completezza al reparto offensivo.

La trattativa con il Parma sembra ormai entrata nella sua fase terminale, con pochi spiccioli a separare la stretta di mano fra i vertici delle due realtà coinvolte. Ma a che prezzo? La chiusura è attesa intorno ai 25 milioni di euro, comprensivi di bonus.

Denaro che l’Inter possiede perché derivanti (in parte) dai ricavi conquistati col sudore nel corso della passata stagione. Eppure comunque non sufficienti, questi, per poter pensare anche ad altre operazioni, come quelle che dovrebbero servire a colmare le carenze difensive e ’svecchiare’ il reparto, in linea coi precetti di Oaktree.

Per tale motivo, distaccandosi dal modus operandi del passato, il presidente Giuseppe Marotta avrebbe acconsentito a procedere con le prime, pesanti cessioni. Tutte da piazzare entro la fine della sessione estiva ormai alle porte.

Inter, almeno cinque possibili partenti: ci sono anche Bisseck e Sebastiano Esposito

In cima alla lista dei papabili candidati per l’addio anticipato c’è proprio lui, il preziosissimo mediano Hakan Calhanoglu, ormai divenuto obiettivo prioritario del Galatasaray. Quasi un sogno proibito, per i giallorossi di Istanbul, che troverebbe lietissimo fine.

Sebbene non sia mai stata particolarmente attratta dalle cifre al ribasso proposte dalla controparte turca, la dirigenza nerazzurra potrebbe infine scendere ad un compromesso ben al di sotto della soglia massimale dei 30 milioni. Non resta che capire fino a che punto si potrebbe spingere.

Un introito similare – idealmente intorno ai 40 milioni – potrebbe arrivare dalla cessione di Yann Bisseck, seguito con grandissima attenzione soprattutto in Premier League. Mentre Sebastiano Esposito potrebbe percorrere la strada inversa di Bonny e sposare il progetto del Parma, rimpolpando le casse nerazzurre di ulteriori 8 milioni di euro.

L’Inter valuta anche la partenza di Aleksandar Stankovic, diciannovenne controriscattato dai nerazzurri dopo l’annata positiva al Lucerna. Lui piace in Bundesliga e si potrebbero portare a casa altri 10 milioni, per un bottino complessivo che supererebbe gli 80 milioni. Ben sufficienti in tal caso per piazzare i colpi finali.

Persistono infine i sondaggi di realtà turche nei confronti di Mehdi Taremi, altra grossa uscita ma piuttosto prevedibile dopo l’annata poco convincente trascorsa a Milano. Nel suo caso, però, potrebbe venir percorsa la strada del prestito oneroso con diritto di riscatto.