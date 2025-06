Rimpianto Inter, se lo prende il Milan: l’ex nerazzurro tradisce

I cugini rossoneri preparano lo sgarbo, così l’Inter è tradita: Tare è pronto a portarlo subito al Milan, che colpaccio

Nella passata stagione non sono di certo mancati gli scontri di un certo peso tra Inter e Milan. Una rivalità storica che nei mesi scorsi ha visto il picco nella sfida di gennaio, in finale di Supercoppa, e che ha visto trionfare i rossoneri dopo una rocambolesca rimonta.

Il duello tra nerazzurri e rossoneri, ben presto, si è spostato in sede di mercato. D’altronde il ‘Diavolo’, dopo una annata più che negativa, punta a tornare ai vertici del calcio italiano e a sfidare proprio i ragazzi di Chivu – e il Napoli – per il prossimo Scudetto. Le manovre delle due dirigenze meneghine stanno già portando novità, soprattutto in casa Inter tra le entrate, dove da qualche settimana hanno fatto il loro approdo ad Appiano Gentile Sucic e Luis Henrique.

Il Milan, d’altro canto, dopo Reijnders ha praticamente ultimato la cessione di un altro big: Theo Hernandez all’Al-Hilal. Ma la dirigenza di Via Aldo Rossi, guidata da Tare, pare intenzionata a prendersi una soddisfacente rivincita ai danni della ‘Beneamata’: nei pensieri dei vertici rossoneri un’idea che lascerebbe di stucco i tifosi dell’Inter.

Dall’Inter al Milan: il difensore vola a Milanello

Non è infatti un mistero che tra le maggiori priorità di entrambe vi sia quella di ritoccare la difesa. Da un lato l’Inter che deve svecchiare il reparto che negli ultimi dodici mesi ha perso palesemente lucidità: il Milan, d’altro canto, è pronto letteralmente a rivoluzionarlo.

E l’ultimissima suggestione che riguarda il mercato rossonero porta ad un grande ex nerazzurro come Lorenzo Pirola. Il giovane centrale classe 2002 è cresciuto nelle giovanili nerazzurre, prima che l’Inter decidesse di cederlo a titolo definitivo alla Salernitana nell’estate 2023. Appena 5 i milioni incassati dal club di Oaktree che ora, a sorpresa, potrebbe ritrovarselo contro proprio in uno dei prossimi derby.

Il Milan, alla ricerca di un colpo di prospettiva per la difesa, avrebbe messo tra gli altri nel mirino anche il 23enne di Carate Brianza, che la società granata un anno fa ha ceduto all’Olympiacos per appena 3 milioni. Adesso Pirola potrebbe fare ritorno a Milano, sulla sponda rossonera del Naviglio.

Inter-Pirola, occasione persa: così lo prende il Milan

In Grecia Pirola ha dimostrato tutto il suo valore, vincendo il campionato con l’Olympiacos e diventando uno degli uomini maggiormente presenti nell’undici titolare.

Il suo minutaggio in campo, d’altronde, parla chiaro: 2463′ accumulati durante il suo primo anno in Grecia, 33 apparizioni totali di cui 15 in campionato. Il contratto del difensore scadrà il 30 giugno 2027 e la dirigenza milanista potrebbe provare ad approfittarne con un’offerta nelle prossime settimane.

La valutazione dell’ex interista si aggirerebbe intorno ai 12-13 milioni di euro, con Pirola che al momento guadagna intorno ai 300mila euro a stagione in Grecia. Un affare, a conti fatti, che il Milan potrebbe portare avanti nelle prossime settimane, con buona pace dei tifosi dell’Inter.