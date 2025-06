Scambio con Taremi già deciso: l’Inter è pronta a chiudere

Una situazione complicata per il persiano, soprattutto dal punto di vista umano. Ma l’Inter pensa già al futuro

Con una guerra in corso, l’Inter ha cercato di non guardare solo al proprio orticello. Ecco perché, finora, non si è parlato mai di cessione di Mehdi Taremi. Ora, però, la situazione è leggermente cambiata. L’attaccante ex Porto è riuscito a lasciare Teheran, dove i problemi sembrano sempre più gravi, con i bombardamenti israeliani e la possibile offensiva diretta americana.

Gli ultimi aggiornamenti sono incoraggianti: l’attaccante ha percorso più di mille chilometri in auto per raggiungere la città natale Bushehr, verso Sud, più precisamente sulla costa sud-ovest dell’Iran, nel Golfo Persico. La sua famiglia è già lì da qualche giorno.

Sembra che Taremi abbia parlato con Chivu e abbia tranquillizzato i compagni nella chat della squadra. In queste ultime ore è stato sempre in contatto con il team manager dell’Inter. E pare che si stia allenando da solo per tenersi in forma.

E a questo punto si può anche parlare di futuro. Verosimilmente, l’Inter spingerà affinché Mehdi Taremi trovi un nuovo club. Finora l’ex Porto aveva lasciato intendere di voler restare a Milano, ma qualcosa è cambiato. Gli sono giunte alle orecchie delle voci a proposito dell’interesse espresso dal Fulham. E la cosa potrebbe interessargli. Pare che gli intermediari siano al lavoro per trovare una soluzione.

Fulham, Nottingham Forest e Besiktas: Taremi lascia l’Inter

Quindi Taremi è sempre più vicino all’addio. Potrebbe finire in Premier o in Turchia… L’Inter aspetta offerte concrete. L’attaccante è stato preso a zero, quindi potrebbe essere liberato anche a prezzo scontato.

Vendendo l’ex Porto, i nerazzurri potrebbero concentrarsi su Hojlund, anche se l’approccio al danese potrebbe rivelarsi complicato. Bisogna infatti aspettare un’apertura dello United al prestito con diritto di riscatto, o all’obbligo condizionato. Senza cessione di Taremi, non ci sarebbe lo spazio in rosa, nemmeno a livello salariale, per Rasmus Hojlund.

Il persiano potrebbe finire al Fulham oppure al Nottingham Forest, l’altro club di Premier che ha mostrato di poter la punta. E poi c’è il Besiktas. Pare che i turchi siano pronti a separarsi da Ciro Immobile. Ecco perché avrebbero potuto mettere in lista Taremi. A Istanbul scrivono che l’ex Porto avrebbe già dato l’ok al possibile trasferimento in Super Lig. Alcuni blog turchi scrivono che potrebbe muoversi anche al Fenerbahce (come alternativa a Sancho dello United).

Problema ingaggio

E l’Inter spera in un’asta. Il Fulham ha lasciato intendere di voler investire 5 milioni di euro. Quindi, per poter soffiare l’attaccante ai Cottagers, i Notts e i club turchi dovrebbero aggiungere almeno un milione. E non è escluso che possa farsi avanti anche qualche società italiana. Il nodo è quello di trovare un club pronto a garantirgli 3 milioni annui.

Sotto questo punto di vista le inglesi e le turche hanno maggiore potere d’ingaggio. Per poter vedere uno sviluppo, c’è bisogno però che Tarami possa sentirsi più tranquillo, dopo l’orribile esperienza vissuta negli ultimi giorni.

In ogni caso, anche se Taremi dovesse restare, non è detto che all’Inter si dispereranno. L’attaccante potrebbe essere ceduto anche a gennaio e in questi mesi essere messo di nuovo alla prova. Ha avuto un’annata storta, ma è comunque un grande attaccante con tanta voglia di riscatto. Il suo, potrebbe ancora farlo. Non come terzo attaccante, però.