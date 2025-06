Telefonata dell’Inter alla Lazio: offerta clamorosa per Rovella

I nerazzurri insistono per avere il centrocampista dei biancocelesti. Secondo ‘Il Messaggero’ sarebbe stata presentata una proposta molto importante

Si prospettano settimane importanti per il futuro di Calhanoglu. Il Galatasaray non molla la pista che porta al turco e i nerazzurri si stanno guardando intorno per trovare il giusto sostituto. Il nome in cima alla lista è da tempo Rovella.

Secondo le informazioni de Il Messaggero, i nerazzurri avrebbero fatto dei passi concreti per Rovella. Ci sarebbe una proposta informale alla Lazio che diventerebbe ufficiale una volta partito Calhanoglu. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Ma il centrocampista è il nome in cima ai desideri, con l’Inter che sarebbe pronta a fare un tentativo per sbloccare la trattativa e convincere Lotito a far partire l’ex Juventus.

Calciomercato Inter: offerta per Rovella

L’Inter si sarebbe mossa in modo concreto per Rovella. Per la fonte sopracitata, i nerazzurri avrebbero detto alla Lazio, tramite gli agenti del centrocampista, di essere disposti ad arrivare a 40 milioni di euro. Al momento si tratta di una proposta informale visto che prima dovrebbe essere ceduto Calhanoglu. Subito dopo si entrerebbe nel vivo dell’affare con l’obiettivo di definire l’accordo.

La posizione della Lazio su Rovella

Per il momento la Lazio non ha intenzione di mollare la presa sul calciatore. Il centrocampista resta cruciale per Sarri e per Lotito ed è direttamente il presidente dei biancocelesti a confermare come per l’Inter non sarà assolutamente semplice andare a prendere un calciatore come l’ex Juventus.

“La clausola rescissoria è di 50 milioni. Se lo vogliono devono sborsare questa cifra. Altrimenti io non vendo i migliori“, le parole di Lotito sul futuro di Rovella. Resta il fatto che i biancocelesti hanno bisogno di vendere e, quindi, potrebbero accettare una cifra leggermente inferiore.

Poi, come sappiamo, trattare con Lotito non è facile e ci vorrà del tempo. Ma l’Inter avrebbe intenzione di fare sul serio per Rovella.

Frattesi nell’affare Rovella?

Per adesso Lotito chiede solamente cash, ma non sono da escludere delle contropartite. Frattesi, ad esempio, è un calciatore che piace molto a Sarri. Tra l’altro la mezz’ala romana è assistita dallo stesso agente di Rovella, Beppe Riso.