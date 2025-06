“Voglio l’Inter”: annuncio del calciatore dal Mondiale per Club

Direttamente dalla kermesse organizzata dalla FIFA negli USA, ecco arrivare la confessione del giocatore: Inter avvertita

Spettacolo doveva esserci, e spettacolo c’è al Mondiale per Club, il nuovo torneo patrocinato dalla FIFA che eleggerà, alla sua prima edizione, la squadra migliore del mondo. Tra goleade inevitabili (alla competizione, come noto, partecipano anche società non esattamente blasonate) e grandi sorprese (chi l’avrebbe mai detto che la corazzata PSG si sarebbe fatta irretire dal Botafogo?), il torneo deve ancora chiudere la sua prima fase, quella dei gironi eliminatori.

In attesa della sfida decisiva con gli argentini del River Plate – uno dei club più prestigiosi iscritti alla kermesse, e società che annualmente sforna dei clamorosi talenti messi immediatamente nel mirino delle big d’Europa – alcuni raggruppamenti hanno già emesso i loro verdetti.

Giusto 24 ore fa abbiamo per esempio registrato la clamorosa prematura eliminazione dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, giunto terzo nel gruppo dei succitati parigini e dello stesso Botafogo.

La nuova Inter di Cristian Chivu, che grazie alla vittoria in extremis ottenuta contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds si è rilanciata prepotentemente in ottica qualificazione, non ha ancora staccato aritmeticamente il pass per gli ottavi. La Beneamata è inserita nel Gruppo E e conosce già quale potrebbe essere il suo possibile accoppiamento: in caso di piazzamento al primo posto affronterebbe la seconda del Gruppo F, se dovesse arrivare seconda incontrerebbe la prima di quello stesso girone (ossia una tra Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi e Ulsan HD).

Bernal senza peli sulla lingua: “Abbiamo questo vantaggio”

Proprio la sorprendente squadra verdeoro, capace, nella sua gara d’esordio al Mondiale, di fermare sullo 0-0 il più quotato Borussia Dortmund, potrebbe essere l’avversaria dei nerazzurri nel turno successivo. Un’eventualità che potrebbe verificarsi in caso di piazzamento al primo posto del Gruppo F dei brasiliani con l’Inter seconda nel Gruppo E o viceversa: Lautaro e compagni vittoriosi nel proprio girone e Fluminense al secondo posto nel loro raggruppamento.

Intervistato dall’emittente TNT Sports dopo la convincente vittoria per 4-2 ottenuta ai danni dei nipponici Ulsan Hyundai, il centrocampista uruguaiano Facundo Bernal ha espresso chiaramente la sua preferenza in vista del turno successivo.

“Agli ottavi mi piacerebbe incontrare l’Inter. Noi, contro una grande squadra, abbiamo questo vantaggio: tutti vogliono giocare con personalità e coraggio“, ha dichiarato il 21enne sudamericano, che fino a questo momento ha disputato solo 4′, da subentrato, nel rispettabile cammino dei brasiliani nella competizione.