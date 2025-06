Torna in Serie A ma non all’Inter: ecco la stella dell’Under 21

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza il ritorno nel massimo campionato dell’ex nerazzurro

Il futuro dell’Inter passa, evidentemente, dal mercato. E la sessione estiva che aprirà ufficialmente i battenti tra una manciata di giorni potrebbe regalare parecchie novità al gruppo allenato da Cristian Chivu.

Assisteremo – in parte è già successo con le firme di Sucic e Luis Henrique – ad un ringiovanimento consistente della rosa nerazzurra, con l’età media che si attesta (tra i calciatori maggiormente impiegati nell’ultima stagione) intorno ai 29 anni. Ecco perché Marotta e Ausilio stanno focalizzando le loro attenzioni, in primis, su profili di prospettiva.

A tal proposito, per la difesa, ultimamente è spuntato il nome di Renato Veiga rientrato al Chelsea dopo la breve parentesi alla Juve. C’è un’altra potenziale pedina che l’ambiente nerazzurro lo conosce molto bene, destinata però a ‘tradire’ a firmare con un altro club di Serie A.

Altro che Inter: firma a sorpresa in Serie A

L’Inter è sempre stata molto attenta a coltivare in casa i giovani talenti, con l’intenzione di puntarvi poi in futuro. Una politica che da qualche tempo è tra le priorità di Oaktree: ringiovanire la rosa e, se possibile, consolidare il gruppo azzurro.

Ai nerazzurri è stato anche accostato l’ex Zanotti, ceduto lo scorso luglio al Lugano per 2,5 milioni di euro, il classe 2003 è sbocciato spiccando tra i migliori talenti dell’Under 21 azzurra.

Ecco perché è nata la suggestione di rivedere il prodotto del vivaio nerazzurro a Milano: un’opzione che sta per sfumare in via ufficiale. Perché una società in particolare avrebbe messo la freccia su tutti, arrivando ad un accordo per il passaggio di Zanotti nei prossimi giorni: si tratta del Bologna.

Zanotti vicino al Bologna

Il club emiliano, reduce da una grande stagione con Italiano in panchina, ha fatto passi avanti importanti per la firma del terzino del Lugano che è dunque pronto a svestire la maglia dei bianconeri per tornare in Serie A.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato come l’entourage del giocatore e i dirigenti del Bologna abbiano già raggiunto un accordo di massima per un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2029. L’Inter, che mantiene una percentuale sulla futura rivendita di Zanotti, potrebbe comunque arricchire le sue casse.

Il Lugano parrebbe intenzionato a chiedere circa 15 milioni di euro per il gioiello dell’Under 21 che a questo punto andrebbe ad assumere un ruolo di primo piano, al posto di Calabria. Zanotti è reduce da 41 presenze complessive tra campionato e coppe, con ben 11 assist vincenti e 2 reti all’attivo.