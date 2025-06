Donnarumma-Inter, un aiuto può arrivare dal Milan: che intreccio

Gianluigi Donnarumma all’Inter, la pazza idea prende forma anche grazie ai rossoneri: così il Milan può ‘aiutare’ Marotta

Mancano meno di due mesi all’inizio della nuova Serie A, nella quale l’Inter vuole tornare ad assumere un ruolo da protagonista. Anche senza Inzaghi, finito all’Al-Hilal, le ambizioni del club sono rimaste intatte: uno status che, presto, verrà confermato anche in sede di calciomercato.

Dalla difesa alla mediana, reparto nel quale Hakan Calhanoglu resta uno dei nomi caldi potenzialmente in uscita: la corte del Galatasaray per il turco ex Milan è serrata.

Proprio il club rossonero potrebbe ritrovarsi a decidere uno dei colpi che, da tempo, circola negli ambienti di casa Inter: un sogno che si chiama Gianluigi Donnarumma. La questione portiere, d’altronde, rimane delicata per la squadra di Chivu, con Yann Sommer che vedrà scadere il suo contratto tra un anno.

Inter-Donnarumma: ‘decide’ il Milan

Il nazionale svizzero, a 37 anni, potrebbe – o meglio, dovrebbe – salutare la Milano nerazzurra. Il portiere campano, decisivo nella recente conquista della prima Champions League da parte del PSG, è da un bel po’ l’obiettivo neanche troppo nascosto di Marotta.

Tra l’Inter e Donnarumma, a sorpresa, potrebbe ritrovarsi il Milan. Il club rossonero nelle ultime settimane è parso in difficoltà nella gestione dei suoi campioni che, con scadenza recente come Theo Hernandez, sono sempre più lontani dalla maglia rossonera. E se per il laterale è praticamente fatta per l’addio immediato – raggiungerà proprio Simone Inzaghi in Arabia Saudita – pare solo rimandato il discorso legato a Mike Maignan.

Sedotto a lungo dal Chelsea, che non ha però accontentato le richieste del ds Igli Tare. Adesso, per bocca dello stesso dirigente albanese, il portiere è stato confermato per la prossima stagione: evidentemente, anche senza rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 con i rossoneri.

Donnarumma-Inter, incastro perfetto: assist rossonero

Maignan potrebbe quindi partire tra un anno, gratis. Direzione? Parigi, ovviamente. Perché la squadra di Luis Enrique si ritroverà verosimilmente senza estremo difensore tra un anno, visto che anche Donnarumma è scadenza tra dodici mesi.

L’ex portiere del Milan, nonostante le parole evidentemente di facciata sulla priorità al club di Al-Khelaifi per il futuro, potrebbe clamorosamente fare rientro in Italia tra un anno. Sempre a Milano, sponda nerazzurra: qualcosa di semplicemente clamoroso.

L’Inter si ritroverebbe a sostituire Sommer con Gigio, senza dover pagare il cartellino del portiere della Nazionale azzurra ma solo lo stipendio che ad oggi tocca quota 10 milioni di euro. Comunque, un grande affare.

Il PSG si ritroverebbe tra le mani Maignan, pronto a 30 anni a fare ritorno sotto la Tour Eiffel nel club che lo ha formato calcisticamente. Un incastro perfetto, ‘favorito’ dalla scelta del Milan di tenere a tutti i costi il francese anche col rischio – più che concreto – di perderlo gratis e di favorire l’uscita di Donnarumma. Il sogno nerazzurro è più vicino ad avverarsi.