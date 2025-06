Game over Inter, se ne va al Bayern: “Accordo raggiunto”

Sfuma un possibile obiettivo di calciomercato dei nerazzurri. Il giocatore è sempre più vicino a firmare con i tedeschi in questo calciomercato

Mancano pochi giorni al via ufficiale della sessione estiva, ma sono già diverse le trattative di calciomercato entrate nel vivo. Il Mondiale per Club in un certo senso ha bloccato alcuni movimenti anche se molti club hanno individuato alcune priorità da chiudere a prescindere dalla competizione in corso negli Stati Uniti.

Anche in casa Inter si sta lavorando per rinforzare la rosa. Il riscatto di Zalewski e le operazioni Sucic e Luis Henrique sono solo le prime. Bonny è a un passo… A proposito di attacco, i nerazzurri avevano messo nel mirino anche un altro talento.

Nelle ultime ore, però, il Bayern Monaco ha accelerato e trovato un accordo di massima con lo stesso giocatore. Ora bisognerà trovare quello con il club per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato: niente Inter, va al Bayern

L’Inter aveva individuato in questo giocatore uno dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Naturalmente era una operazione non semplice e il Bayern Monaco nelle ultime ore ha rotto gli indugi per regalarsi un rinforzo dal futuro assicurato.

Inter: niente Woltemade, resta in Bundesliga

Il tedesco Woltemade è uno dei giocatori che si è messo in evidenza in questo finale di stagione. Gli italiani lo hanno potuto apprezzare anche con la Germania Under 21 nella sfida contro gli Azzurrini agli Europei di categoria. Un nome che l’Inter ha valutato con attenzione, ma mai realmente affondato il colpo.

Come rivelato da Interlive.it, Marotta e Ausilio hanno mollato la presa dopo che lo Stoccarda ha chiesto 40 milioni più bonus per il cartellino.

Alla fine, nonostante l’interesse di tutte le big, a spuntarla dovrebbe essere il Bayern Monaco. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, i tedeschi hanno raggiunto un accordo di massima con il giocatore. “Condizioni personali già concordate fino al 2030 dopo l’incontro con l’agente di Woltemade – si legge sul profilo dell’esperto di calciomercato – i bavaresi vogliono anticipare la concorrenza dei top club europei. Ora dipende dallo Stoccarda“.

Il club tedesco valuta per l’appunto il calciatore intorno ai 40 milioni di euro più bonus. Una cifra elevata che ha portato l’Inter a fare un passo indietro nonostante una stima importante nei confronti di Woltemade.

Inter: in attacco si avvicina la conferma di Esposito

Con Woltemade sfumato e Hojlund che vede scendere le sue quotazioni, si avvicina la permanenza di Pio Esposito in casa Inter per quanto riguarda il reparto offensivo. Bonny e il classe 2005 andranno a completare l’attacco con Thuram e Lautaro. Poi nel corso del calciomercato possibile l’arrivo di una quinta punta con caratteristiche differenti.