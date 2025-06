Giovane e fortissimo, il colpo perfetto per Oaktree: ma costa 70 milioni

Un profilo che già fa sognare i tifosi dell’Inter, costa veramente tanto: Marotta sogna la firma del giovane prodigio

Meno di due mesi all’inizio di una Serie A nella quale l’Inter vuole tornare a splendere. Le premesse ci sono tutte, la mano di Chivu comincia ad essere tangibile su un gruppo che fino a qualche settimana fa pareva scarico, quasi demoralizzato dal bruttissimo epilogo stagionale.

Si guarda al presente e quindi al calciomercato estivo, con diverse idee al vaglio di Marotta e Ausilio che con uno sguardo attendo ai conti non possono permettersi di sbagliare. E così spazio ad almeno un nuovo arrivo al centro della difesa, dove il solo Bastoni è certo di rimanere di vitale importanza per il progetto Inter.

Tra presente e futuro è inevitabile che il club si stia prodigando nella ricerca di talenti giovani che possano rientrare nei parametri imposti da Oaktree. Calciatori giovani, forti ma con ancora ampi margini di crescita: uno in effetti è venuto a galla ma costa veramente tantissimo.

L’Inter fa centro ma costa troppo: sogno dalla Ligue 1

Il lavoro della dirigenza di Viale della Liberazione va avanti, con l’Inter che avrebbe posato i suoi occhi su uno dei talenti più impressionanti della Ligue 1. A rivelarlo, nelle scorse ore, il giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur.

Su ‘X’, come consueto, la rivelazione che ha lasciato pochi spazi ai dubbi: l’Inter è (ancora, visto che non è un nome nuovo per i nerazzurri) sulle tracce di Maghnes Akliouche, classe 2002 in forza al Monaco. Ala destra, piede mancino, schierabile anche da trequartista. Un talento sotto gli occhi di tutti, da tempo. Il 23enne francese, di origini algerine, secondo quanto riportato da Konur sarebbe tra le altre finito, o meglio dire rimasto proprio sul taccuino dell’Inter.

Al momento, però, i club interessati sarebbero parecchi e la dirigenza di Viale della Liberazione rischia di ritrovarsi a spendere una cifra pazzesca per il classe 2002. Pare infatti che la dirigenza del Monaco, secondo la rivelazione del giornalista turco, si aggirerebbe intorno ai 70 milioni per il cartellino di Akliouche per il quale sarebbero in arrivo novità importanti.

Inter-Akliouche, serve un miracolo: c’è la fila

Pare che un club, secondo Konur, sia in questo momento in pole position per la firma di Akliouche ed è il Bayer Leverkusen. La società tedesca avrebbe avviato i contatti con la dirigenza del Monaco per discutere della firma del francese.

Il Leverkusen avrebbe già in serbo un’offerta ufficiale che, a questo punto, potrebbe essere sottoposta ai monegaschi nelle prossime settimane. Su Akliouche la concorrenza non manca, perché oltre all’Inter sarebbero sulle tracce del 23enne cresciuto nelle giovanili del Monaco anche PSG, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Juventus, Milan, Lipsia e Atletico Madrid.

Mezza Europa sta pensando alla stella del Monaco che, davanti ad una grande offerta, potrebbe lasciare la Ligue 1 per cercare una nuova sfida altrove. 70 milioni la richiesta, il rischio d’asta è concreto.