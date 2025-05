Bisseck horror, 12 punti persi: “La cosa più idiota possibile”

La rete del momentaneo 1-0 non salva il tedesco dalle critiche. Il tedesco continua a non convincere i tifosi e sui social in molti lo hanno messo nel mirino

Bisseck continua ad alternare le sue prestazioni all’interno di una partita. Anche contro la Lazio abbiamo assistito ad un tedesco dai due volti. Prima il gol del momentaneo 1-0 che sblocca il match facendo esultare i tifosi nerazzurri. Poi l’ingenuità in area di rigore che ha portato al definitivo 2-2.

Un intervento ingenuo da parte del tedesco che non è assolutamente piaciuto ai tifosi. Le critiche da parte dei tifosi sono iniziate sin da subito e in molti hanno criticato anche la scelta da parte di Inzaghi di lasciarlo in campo e sostituire Bastoni.

Il tedesco, infatti, è sembrato molto più in difficoltà anche di fiato. E la lucidità potrebbe essere stata fondamentale nel compiere un gesto che, con il senno di poi, potrebbe essere costato lo Scudetto.

Bissseck e gli errori commessi in stagione

Non è assolutamente che Bisseck commettere errori decisivi nel finale. Dal pareggio per 1-1 con il Napoli al 2-2 di inizio stagione con il Genoa passando anche al 4-4 con la Juventus. Ieri contro la Lazio l’ingenuità finale oltre che la marcatura persa nell’azione del primo pareggio. Insomma, in stagione il tedesco è costato 10-12 punti ai nerazzurri.

I tifosi contro Bisseck

L’ennesima prestazione complicata di Bisseck ha portato i tifosi a criticare duramente il tedesco. Simostene ha scritto: “Stagione iniziata con rigore di Bissek e finita con rigore di Bisseck“. Mentre un altro ha aggiunto: “Impressionante la marea di punti che il difensore ci ha fatto perdere in questo campionato“.

Marco si è, invece, soffermato sul gesto ingenuo da parte del difensore: “Più lo vedo e più non ci credo. Posso capire sulla linea di porta a portiere battuto, sei lì e lo fai per disperazione. Ma in questo modo è la cosa più idiota possibile“. E poi ha proseguito: “Prima di campionato, vittoria in pugno contro il Genoa e Bisseck fa questa cazzata a partita finita. Penultima di campionato e all’88° ne fa una ancora più grande sempre di braccio. Tutto ciò è surreale“.

Un altro tifoso nerazzurro ha aggiunto: “7 punti netti sono di Bisseck e non sto esagerando“. Mentre Keyshon Imperiale ha sottolineato: “Bisseck qua ha l’intelligenza calcistica di un esordiente“.

Bisseck via a fine stagione?

Gli errori commessi da Bisseck in questa stagione potrebbero costare la conferma al tedesco. L’Inter non ha mai chiuso ad una sua partenza davanti ad una proposta importante.