Doppio addio in mezzo al campo, l’Inter ha sciolto gli ultimi dubbi

La decisione della dirigenza nerazzurra è arrivata: due cessioni all’orizzonte, così Marotta stravolge il centrocampo

Ci si avvicina alla metà di luglio, per cui il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo. In realtà lo è già da un po’ in casa nerazzurra, dove Marotta e Ausilio lavorano senza sosta per rinforzare il gruppo alle dipendenze di Cristian Chivu.

In attacco l’ultima novità si chiama Ange-Yoan Bonny, gioiello francese che è arrivato dal Parma per 23 milioni di euro: un investimento in cui i vertici nerazzurri credono molto, d’altronde ha solo 21 anni. Allo stesso tempo pare proprio che vi sia un’altra urgenza in questo delicato momento e si chiama centrocampo.

In mezzo al campo il popolo nerazzurro aspetta qualche gradito colpo di scena, che vada oltre Petar Sucic. Il croato di origini bosniache è un classe 2003 come Bonny: servirà tempo e pazienza. Ora, in attesa di registrare nuove certezze e investimenti corposi in mediana, sono due le pedine di Chivu pronte a partire subito.

Inter, ci siamo: due big se ne vanno

La prima è chiaramente Hakan Calhanoglu che, dopo le ultime vicende post ko contro il Fluminense, si ritrova lontanissimo dalla conferma in maglia nerazzurra. Per il turco i cancelli di Appiano Gentile sono spalancati.

“Chi non ha voglia di restare deve andarsene”, aveva tuonato capitan Lautaro dopo il tracollo contro i brasiliani, costato gli ottavi di finale del Mondiale per Club alla ‘Beneamata’. E così sarà. L’Inter guarda avanti, ad un presente senza il regista di Mannheim che dopo essere arrivato a zero nell’estate 2021 aveva non troppo implicitamente richiesto lo stesso trattamento per salutare i nerazzurri.

Niente da fare, il centrocampista è legato da un ricco contratto da 6,5 milioni netti annui fino al 30 giugno 2027. L’Inter chiede intorno ai 30 milioni per la sua partenza, una cifra comunque importante per il 31enne che è da tempo finito nel mirino del Galatasaray, desideroso di riportarlo a casa.

Tutto andrà definito entro la data di inizio del ritiro ad Appiano, il prossimo 26 luglio. L’Inter, però, dalla sua ha già preso una decisione: Calhanoglu non può rimanere dopo quanto accaduto. In coda rimane anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ipotesi comunque più distaccata da quella turca.

Non solo Calhanoglu: l’Inter ne vende un altro

Nonostante i numeri importanti di Hakan, reduce da 47 presenze nell’ultima annata con 11 gol e 8 assist vincenti, l’Inter ha già deciso che ne farà a meno. E non sarà il solo.

Anche Kristjan Asllani ha già le valigie in mano, consapevole di non rientrare nei piani di mister Chivu. Il nazionale albanese è stato già vicino a salutare l’Inter lo scorso gennaio ma alla fine Marotta stoppò la cessione. Il resto è storia. Asllani ha giocato comunque tanto l’anno scorso – 39 presenze con 3 gol e 3 assist – il più delle volte subentrando a gara in corso.

L’Inter difficilmente scenderà dalla richiesta di 20 milioni di euro per il cartellino dell’ex Empoli che, tra le altre, piace molto al Betis. Asllani è sotto contratto con l’Inter fino all’estate 2028 ed il suo stipendio, ad oggi, ammonta a 1,5 milioni di euro a stagione.