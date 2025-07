Darmian pronto a dire addio tra un anno a costo zero: la nuova squadra è già scelta

Il difensore nerazzurro dovrebbeb salutare l’Inter nel 2026: è già spuntata la sua prossima destinazione

Sembrava potesse avvenire durante l’attuale sessione estiva di calciomercato la tanto attesa rivoluzione che, in un modo o nell’altro, cambierà drasticamente volto all’Inter, specialmente in alcuni reparti.

Invece Beppe Marotta ha preferito programmare per gradi il restyling che i tifosi attendono dopo un’annata davvero poco fortunata. La difesa era e rimane un cruccio importante che il presidente nerazzurro tiene sotto osservazione da mesi: anche e soprattutto per quanto riguarda l’età di alcuni interpreti che, ormai a fine carriera, potrebbero essere più vicini del previsto all’addio all’Inter.

Tra questi – ma non solo – Matteo Darmian che negli scorsi mesi si è visto prolungato il contratto fino al 30 giugno 2026 grazie ad un’opzione presente nel contratto e che i dirigenti nerazzurri hanno deciso di attivare. Un addio, però, che sembra solo rimandato di una manciata di mesi.

Inter-Darmian, addio scritto: futuro in Serie A

Un segno di fiducia importante per l’ex capitano della Primavera del Milan che negli ultimi anni ha rappresentato una scelta di grande esperienza e affidabilità per Simone Inzaghi.

Sarà così pure con mister Chivu che intende fare affidamento su Darmian – così come sugli altri over 30 come Acerbi (37) e de Vrij (33) – nella stagione che sta per cominciare. Tanto nel ruolo di centrale quanto in quello di terzino destro, Darmian ha saputo disimpegnarsi come pochi garantendo sempre delle ottime prestazioni. Oggi, però, gli anni cominciano a pesare. E così l’Inter pensa a programmare il futuro.

Ringiovanire la retroguardia – Giovanni Leoni, a tal proposito, resta tra i nomi in pole position già per quest’estate – è una priorità ma servirà programmare attentamente il come e quando. E così pare proprio che tra meno di un anno, le strade di Darmian e dell’Inter si separeranno a scadenza contrattuale.

Darmian ‘gratis’: ritorno clamoroso

4 le presenze di Darmian al Mondiale per Club, ben 49 invece quelle complessive l’anno scorso con 3 reti e 2 assist vincenti all’attivo. Numeri importanti, 2991′ in campo a difendere i colori nerazzurri. Oggi, però, la sua prossima squadra è già spuntata.

Nel luglio 2026 Darmian potrebbe tornare al Parma, una suggestione che può prendere corpo nei prossimi mesi. Il difensore classe ’89 è rimasto molto legato al club emiliano e sembra sia quella potenziale tappa successiva dopo gli anni in nerazzurro.

Il 35enne di Legnano potrebbe tagliare parte del suo ingaggio da 2,5 milioni di euro per rientrare nei parametri salariali dei ducali. Nel 2026 la difesa dell’Inter potrebbe mostrare tanti volti nuovi e dire addio a quelli che hanno scritto pagine importanti della recente storia nerazzurra: Acerbi, de Vrij e soprattutto Darmian.