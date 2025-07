Calciomercato, triplo colpo del Real Madrid: c’è persino Frattesi

Florentino Perez a caccia di rinforzi, spunta anche il centrocampista di Chivu: i dettagli

Non vi è dubbio che quella che sta per cominciare rappresenti, per l’Inter, la stagione del riscatto. Dopo le delusioni accumulate nell’ultimo anno e l’addio di Simone Inzaghi, l’arrivo in panchina di Cristian Chivu rappresenta una ventata di aria fresca per il progetto nerazzurro.

Sarà però il calciomercato a decretare la bontà delle idee portate avanti da Marotta e Ausilio che, tra entrate e soprattutto uscite, sta provando a disegnare una squadra sempre più forte e completa. Ma non è semplice. Ciò che sembra ormai palese agli occhi di tutti è l’importanza di Davide Frattesi che, nell’ultima stagione, spesso e volentieri è finito in panchina.

Al punto che lo scorso gennaio il forte centrocampista romano, per il quale l’Inter ha speso tra prestito e riscatto dal Sassuolo poco più di 31 milioni di euro, era in rampa di lancio per andarsene. La Roma ma anche il Tottenham ci hanno provato: il veto di Marotta ha però chiuso ogni possibilità di cessione.

Frattesi al Real: il piano di Perez

Una scelta più che azzeccata perché pur da comprimario l’ex Sassuolo è stato decisivo nella semifinale di ritorno di Champions League, con una rete al photofinish che buttò fuori dalla competizione il Barcellona spedendo poi i ragazzi di Inzaghi all’Allianz Arena contro il PSG.

Da lì in poi sembra cambiato il suo destino anche se le voci di mercato, oggi più di allora, si fanno sempre forti e pressanti. Dalla Spagna si parla soprattutto di Real Madrid, con la dirigenza delle ‘Merengues’ che sembrerebbe tra gli altri aver messo al centro dell’attenzione proprio Frattesi (incedibile per Chivu), per il quale il neo allenatore Xabi Alonso sarebbe un acquisto ideale.

Il portale ‘Fichajes.net’, infatti, riporta le strategie di Florentino Perez che, ormai superata la metà di luglio, deve correre ai ripari per colmare le evidenti lacune mostrate dalla squadra spagnola nel corso degli ultimi mesi. Tra queste forse la più urgente è proprio a centrocampo: d’altronde aver perso nell’ultimo anno prima Kroos e più recentemente Modric ha un peso non indifferente.

Real, colpo Frattesi: l’Inter ha già deciso

E così Frattesi potrebbe rimanere ancora a lungo sul taccuino del Real Madrid, cerchiato in rosso. Anche se la volontà dell’Inter era e rimane chiara. Perché, come già anticipato, il suo destino dopo l’addio di Inzaghi è cambiato.

I nerazzurri non vorrebbero prendere in considerazione la partenza del nazionale azzurro se non di fronte a offerte fuori mercato, nonostante l’attuale valutazione del centrocampista classe ’99 si aggiri intorno ai 40 milioni di euro. E se per la difesa Xabi Alonso sogna Konatè del Liverpool mentre ha già fatto ritorno Alvaro Carreras sulla corsia mancina, in mediana la priorità dell’ex tecnico del Bayer Leverkusen resta l’Interista.

Il contratto di Frattesi con l’Inter scadrà il 30 giugno 2028, ad oggi percepisce uno stipendio da 3 milioni netti a stagione. Nell’ultimo anno, pur giocando spesso e volentieri da subentrante, ha comunque collezionato 47 presenze con ben 7 reti e 2 assist vincenti, tra campionato e coppe.