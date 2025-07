Cambia la carriera di Acerbi: un dato che nessuno ha considerato

Francesco Acerbi è stato un volto e un simbolo importante del ciclo Inzaghi: come cambia ora la sua carriera all’Inter

Uno dei reparti che bisogna considerare con maggiore attenzione per la costruire l’Inter della prossima stagione è sicuramente la difesa. Al netto delle eventuali cessioni – si è parlato molto dell’addio di Bisseck – Cristian Chivu dovrebbe essere a posto sui braccetti, visto che ci sono due alternative di primo piano per il ruolo.

Il discorso cambia parecchio se si parla del centrale puro della difesa a tre. È vero, numericamente oggi l’Inter ha comunque due interpreti del ruolo come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma anche in quella posizione dovrà avvenire un chiaro ringiovanimento, visto che l’età dei due non è più così verde e non danno grandi garanzie fisiche.

L’italiano ex Lazio ha saltato tutta la prima parte dell’ultima stagione per via dell’operazione per la pubalgia e ha avuto diversi problemi muscolari. Storicamente anche l’olandese è spesso soggetto a problemi di natura fisica e muscolare. Sono entrambi importanti per qualità ed esperienza, ma è ovvio e chiaro che l’Inter voglia intervenire per acquistare un profilo di prospettiva.

Da Acerbi a Leoni: l’ultimo dei marcatori per il nuovo che avanza

Vi abbiamo riportato negli scorsi giorni come l’Inter non abbia alcuna intenzione di privarsi di Acerbi, quindi di pagare la penale da mezzo milione per rescindere il suo contratto in anticipo di un anno. Il Mondiale per club, inoltre, renderà quest’estate molto particolare per tempi e modi, non proprio adatta a una rivoluzione totale.

C’è comunque voglia – e probabilmente anche budget – per puntare a un giovane difensore importante come Giovanni Leoni. Il talento del Parma piace da tempo alla dirigenza ed è il profilo ideale da mettere a disposizione di Cristian Chivu, che l’ha già allenato. Le richieste economiche sono importanti e si avvicinano a 40 milioni, ma presto l’affare può entrare nel vivo.

Per l’Inter non sarebbe un problema se alla fine fossero in tre a contendersi un posto. Acerbi potrebbe avvicinarsi alla sua ultima stagione in nerazzurro non più con le stigmate del titolarissimo, ma come uomo di passaggio tra presente e futuro. Leoni da lui potrebbe imparare tantissimo sul campo e nello spogliatoio, avendo un alleato in più nel suo percorso di crescita.

In alcune partite pesanti, e in cui serve una dose d’esperienza maggiore, Acerbi potrebbe essere fondamentale in marcatura. Andrà gestito al meglio, ma Chivu è pronto a farlo.