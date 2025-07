Caos Juve, la cessione chiama in causa l’Inter: “Venduto alla metà”

Inter e Juve sono protagoniste di un intreccio sul calciomercato che lascia di stucco molti tifosi: la cessione non è piaciuta

La rivalità tra Inter e Juve passa dal calciomercato, dove le due big si sfideranno per i primi posti in classifica a suon di punti e vittorie. Intanto, però, la sfida è soprattutto relativa la sessione estiva di trattative e implica anche le pressioni e i malumori della piazza, sempre pronta a dare indicazioni, in un senso o nell’altro, di come stanno andando le cose.

Mentre l’Inter aspetta sviluppi decisivi per quanto riguarda l’entrata di Ademola Lookman e la possibile uscita di Hakan Calhanoglu, per cui sono arrivate novità importanti anche nella giornata di oggi, i tifosi della Juve non sembrano essere proprio contenti.

È già arrivato un nuovo centravanti, con Jonathan David pronto a dare subito un impatto importante in casa bianconera. Allo stesso tempo, alcune cessioni stanno rallentando le entrate, a partire da quella di Dusan Vlahovic, che non ha ancora chiarito il suo futuro, né ha accelerato per la rescissione del contratto.

Ma i tifosi sono furiosi per un altro motivo: proprio nelle scorse ore, la Juve ha concordato la cessione di Samuel Mbangula, ormai vicinissimo a vestire la maglia del Werder Brema. Le cifre dell’addio, però, non soddisfano.

Mbangula scatena il caos: il tifosi della Juve tirano in ballo l’Inter

Il paradosso del calciomercato sta nelle cessioni. Molti tifosi dell’Inter si stanno lamentando per via delle mancate vendite e della presunta incapacità di Marotta e Ausilio di disfarsi degli esuberi. A quanto pare, sembra che ci sia chi sta messo peggio.

Mbangula è in procinto di passare al Werder Brema per 10 milioni più bonus. I supporters della Juve sono insorti sui social e hanno mostrato fin dalla serata di ieri tutta la loro rabbia. Non sembra che il nervosismo sia dovuto tanto all’insoddisfazione per aver perso un calciatore indispensabile per il gioco di Tudor.

Se Mbangula era dell’Inter,lo vendevano 30 milioni https://t.co/JA1Dk562Q5 — Luca Quasimodo (@LucaQuasimodo) July 21, 2025

No, il problema è il prezzo, perché con le cifre che vengono richiesti per i giovani in tutt’Europa, secondo loro poco più di 10 milioni sono davvero pochi – e non hanno tutti i torti. C’è addirittura chi scrive che l’esterno è stato “venduto a metà prezzo” e l’Inter l’avrebbe ceduto al doppio. Ognuno ha i suoi problemi, insomma.