Il colpo a sorpresa dell’Inter: “Quasi 30 milioni, è davvero clamoroso”

I nerazzurri hanno chiuso una operazione che sta facendo molto discutere. Secondo alcuni si è trattato di un investimento importante anche se troppo caro

L’Inter è stata sicuramente fra le squadre più attive fra maggio e giugno sul calciomercato. Se non consideriamo Sucic (operazione chiusa a gennaio), in viale della Liberazione si è deciso di riscattare Zalewski e fare due acquisti sicuramente importanti nell’economia della squadra come Luis Henrique e Bonny. Il primo ha avuto modo di fare il proprio esordio con la nuova maglia al Mondiale per Club.

Prestazioni non forse eccezionali tanto che alcuni tifosi hanno espresso i dubbi sull’investimento fatto dall’Inter. C’è da dire che parliamo di un calciatore che ha bisogno di ambientarsi al nuovo modo di giocare. Chivu punta molto su di lui e lo ha dimostrato al Mondiale per Club. Ora spetta a Luis Henrique ripagare la fiducia del tecnico.

Luis Henrique e i dubbi in Francia

In realtà i dubbi avanzati da alcuni tifosi nerazzurri sono identici a quelli che nelle ultime ore sono arrivati dalla Francia. Il giornalista Molina su YouTube ha commentato l’operazione condotta dall’Inter e si è detto davvero sorpreso della cifra spesa dai nerazzurri per andare ad acquistare l’ex Marsiglia.

Inter, dalla Francia sono sicuri: “Troppi 30 milioni per Luis Henrique”

Luis Henrique è stato uno dei nomi indicati da Inzaghi per rinforzare la rosa. Poi il tecnico piacentino ha deciso di lasciare i nerazzurri, ma, nonostante questo, i piani dell’Inter non sono cambiati. Luis Henrique è stato acquistato e farà parte della rosa di Chivu ad oggi come alternativa a Dumfries.

Una operazione che ha sorpreso Romain Molina. Il giornalista su YouTube ha esaltato il lavoro fatto da Benatia: “È riuscito ad ottenere quasi 30 milioni dall’Inter (in realtà 25 bonus compresi ndr) per Luis Henrique. Non so davvero come abbia fatto. Per me è Houdini, un vero mago. E pensare che Inzaghi, che lo voleva, se ne è andato. Un colpo davvero clamoroso“.

Parole che in un certo senso possono sorprese. In realtà, come spiegato in precedenza, le prime uscite di Luis Henrique non sono state eccezionali e sembrano confermare quanto detto da Molina. Naturalmente la stagione è ancora molto lunga e il giocatore ha tutte le possibilità di dimostrare il contrario.

Luis Henrique a caccia del ‘riscatto’

Le prime prestazioni di Luis Henrique non sono state eccezionali. Ha alternato cose buone a momenti in cui è uscito completamente dalle partite. Ora c’è curiosità di vederlo in campionato per capire se darà continuità oppure hanno ragione dalla Francia su un investimento esagerato dal punto di vista economico.