Inter, rivoluzione in porta: Ausilio vuole il nuovo Maignan

Piero Ausilio è pronto a concentrarsi anche sul parco portieri a disposizione dell’Inter: occhio al nuovo Maignan

Sono giorni molto caldi in casa Inter sul calciomercato, alla ricerca di molti incastri in casa nerazzurra su diverse posizioni o ruoli. Se centrocampo e trequarti la fanno da padrone, visti i recenti sviluppi che riguardano Hakan Calhanoglu e Ademola Lookman, non si può dimenticare la porta.

Nelle ultime settimane, è stata messa in discussione la posizione di Yann Sommer. Il portiere svizzero non è più un ragazzino e, se dovesse arrivare l’offerta giusta, l’Inter la prenderebbe sicuramente in considerazione. Il Galatasaray sembrava davvero molto interessato al suo cartellino, ma ora altri profili stanno prendendo il sopravvento, su tutti quello di Ederson.

Alla fine, l’Inter potrebbe riconfermare la coppia formata da Josep Martinez e dalla stesso Sommer, magari invertendo la gerarchia della titolarità in favore del più giovane spagnolo. Il problema dell’estremo difensore, però, potrebbe tornare in maniera prepotente tra un anno se Martinez non venisse visto come abbastanza affidabile per giocare stabilmente da titolare.

Vi abbiamo detto già diversi mesi fa come l’Inter segua con attenzione Donnarumma per la porta, ma il suo arrivo è molto difficile, se non impossibile. Occhio, invece, a Carnesecchi, nome che convince tutti dalle parti di Appiano Gentile, ma che potrebbe arrivare solo a fronte di un investimento davvero sostanzioso.

Spunta un nuovo nome per la porta dell’Inter

Marotta e Ausilio preferirebbero la scuola italiana, ma anche in Francia hanno dimostrato di non cavarsela male negli ultimi anni. All’orizzonte c’è l’esplosione di un grande talento che ha fatto molto bene con il Tolosa e che è considerato in prospettiva uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo.

Si tratta di Guillaume Restes, che a volte ha uno stile di gioco abbastanza particolare, ma che in tanti vedono per doti fisiche e tecniche come il possibile erede di Maignan in Nazionale per il futuro. La sua valutazione non è esorbitante e deve migliorare molto nelle uscite, ma parliamo di un 20enne con ampi margini di miglioramento che ha già impressionato gli addetti ai lavori.

L’Inter non ha ancora presentato un’offerta concreta, ma ha messo Restes nella lista per la sua porta della prossima stagione. E chissà se le relazioni che arriveranno nel frattempo non costringeranno i nerazzurri a portare avanti il colpo.