Inter sull’ex Juventus, altro regalo in arrivo per Chivu

La società nerazzurra prepara un colpo da urlo: nel mirino di Marotta è finito un ex bianconero, così può firmare con l’Inter

Il tempo scorre veloce e l’Inter non può non pensare celermente a chi saranno i prossimi nomi da regalare a Cristian Chivu. L’allenatore rumeno, ad una manciata di giorni dall’inizio ufficiale del ritiro, può davvero cominciare a sorridere.

Il focus della dirigenza di Viale della Liberazione è, in questo momento, sulla difesa. L’obiettivo numero uno si chiama Giovanni Leoni, prodigio che un anno fa il Parma acquistò dalla Sampdoria per appena 4,8 milioni di euro e che oggi viene considerato tra i talenti più promettenti del calcio italiano. Una possibilità, quella per il 18enne romano, che resta viva ma non è semplicissima.

🎥 #Inter – Edoardo #Crnjar in sede: l’agenzia dell’agente cura gli interessi tra gli altri di #Leoni, obiettivo dei nerazzurri per la difesa 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/3d59OVisCP — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 21, 2025

Il motivo è di natura economica perché il Parma non intende fare sconti e tra base fissa e bonus richiede una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Tanti, forse troppi in questo momento storico. Ecco perché le idee che si stanno accumulando nel corso dei giorni possono portare ad una sorpresa in tal senso: c’è un ex Juventus che a Marotta ed Ausilio continua a piacere e non poco.

Inter, occhio alla difesa: spunta il piano B

L’Inter guarda oltre. Semmai dovesse definitivamente saltare la possibilità di portare Leoni ad Appiano Gentile da qui alle prossime settimane, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe già individuato uno dei centrali migliori della scorsa stagione di Serie A, per rendimento.

Dal 18enne Leoni al 23enne Koni De Winter. Questa l’ultima possibilità che si sta palesando in casa nerazzurra: portare ad Appiano Gentile l’ex centrale della Juventus che a Genova sembra rinato e oggi è uno dei più apprezzati in Serie A.

Secondo ‘Il Secolo XIX’ sarebbe proprio il belga a lasciare il Grifone nelle prossime settimane: manca solo l’offerta giusta. Che possa arrivare da Viale della Liberazione? Non è affatto da escludere.

Il classe 2002 è stato acquistato dai rossoblù a titolo definitivo esattamente un anno fa. La cifra? Appena 8 milioni di euro. Un esborso già rientrato, se si pensa che oggi il valore del suo cartellino è più che raddoppiato. Un’occasione golosa per i vertici nerazzurri, un rimpianto invece per la Vecchia Signora che vanta una percentuale sulla futura rivendita.

Idea De Winter: Marotta ci prova

De Winter ad oggi è sotto contratto con il Genoa fino al 30 giugno 2028, un accordo che davanti alla proposta giusta non assumerebbe un valore così ferreo come potrebbe sembrare. A Genova De Winter guadagna appena 400mila euro all’anno.

In questo momento potrebbe bastare una proposta da 22-23 milioni di euro per convincere la dirigenza ligure a dire sì all’addio durante le prossime settimane: una suggestione che però, per il momento, resta tale. E se la priorità continua ad essere Leoni, anche De Winter piace molto per caratteristiche fisiche e tecniche.

191 centimetri, forte di testa ma anche nella prima conduzione palla al piede: un centrale completo e giovane, proprio quello che sta ricercando Oaktree per costruire un’Inter forte a lungo termine. Nella passata stagione ha racimolato 26 presenze con anche tre reti all’attivo. All’Inter, al fianco di Bastoni, costituirebbe un duo pazzesco a medio-lungo termine.