Telenovela Calhanoglu, agente allo scoperto: annuncio UFFICIALE

Stipic ha risposto alle tante voci di mercato attorno a Calhanoglu, ecco cosa ne sarà del centrocampista fra Inter e Turchia

Sono state settimane di grande attesa quelle che hanno accompagnato gli sviluppi del caso Hakan Calhanoglu, fra voci di corridoio e suggestioni tutt’altro che concrete. Adesso però qualcosa ha finalmente incominciato a muoversi.

Nonostante non abbia manifestato la volontà di andar via, come sottolineato dal presidente Giuseppe Marotta nell’ultimo intervento mediatico, nei pensieri del calciatore aleggiava il desiderio di far rientro in madrepatria il prima possibile.

Un desiderio catalizzato dalle fortissime pressioni esercitate finora dapprima dal Galatasaray, suo obiettivo primario, e poi dal Fenerbahce di José Mourinho, con cui si pensava ci fossero stati contatti più ravvicinati.

Tant’è che proprio nella giornata odierna Calhanoglu era atteso ad Istanbul, nel quartier generale del club gialloblu, per discutere assieme al suo procuratore delle condizioni grazie alle quali avrebbe dovuto concretizzarsi il suo trasferimento in SuperLig.

Da domani tornerà però a disposizione di Cristian Chivu per la fase di raduno pre-campionato e diversamente da quanto ci si potesse immaginare fino a qualche ora fa, ad Appiano sarebbe destinato a restarci. Perché lo scenario sul suo futuro è improvvisamente cambiato.

Calhanoglu-Inter, aria di addio? Stipic stronca le voci: “Notizie infondate”

A dare un primo indizio sulle voci sul suo addio è stato il suo procuratore Gordon Stipic-Wipfler, intervenuto ai microfoni di ‘TRT’.

“Sono in corso parecchi contatti e telefonate. Ma ci sono anche altrettante notizie che saltano fuori sui media digitali. Cose che succedono. Chiedo solo che questo processo venga gestito attraverso una migliore comunicazione fra le parti coinvolte”, ha raccontato apertamente Stipic in prima battuta.

Prima di mettere un punto sulla questione per non lasciare che questa diventi davvero un caso mediatico ingestibile: “Non ci sono stati colloqui con squadre turche. Calhanoglu giocherà nell’Inter anche il prossimo anno”, si riporta.

“A quanto ne so, il Galatasaray ha altri piani in mente e non è arrivata alcuna offerta da parte loro. Chiaro è che tutti sognano di giocare nella propria squadra del cuore, ma Hakan è felice all’Inter. Dopo le vacanze ci saranno nuovi colloqui”, ha poi aggiunto l’agente.

“Non ci sono state discussioni neanche col Fenerbahce, altro club di assoluto livello. Nulla di tutto ciò corrisponde alla realtà dei fatti. Nessuno si è mai seduto al tavolo con nessuno”, ha puntualizzato Stipic.