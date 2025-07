Inter, contratto di 7 anni per Xavi Simons: accordo a un passo col Lipsia

Un affare complicato già in partenza: le ultime notizie bloccano prima ancora del nascere i piani (o i sogni) mercato dell’Inter

Negli ultimi giorni era spuntata una voce di mercato abbastanza eccitante per l’Inter. Xavi Simons, uno dei talenti più pregiati del panorama calcistico europeo come alternativa a Lookman.

Ma, come spesso accade, le cose troppo belle finiscono per deludere. O sono false o non vanno in porto. In questo senso, il vero tifoso interista, che dovrebbe essersi ormai laureato in disillusione applicata, non sarà colto impreparato.

L’affare cui l’Inter deve rinunciare in partenza ha a che fare con Xavi Simons, talentuoso trequartista del Lipsia.

La pista, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe tramontata prima ancora di partire. Il ventiduenne cresciuto nella cantera del Barcellona dovrebbe essere vicinissimo al Chelsea. Che l’olandese gradisse la possibilità di giocare in Premier con Maresca era cosa nota (ve ne avevamo già parlato in questo articolo). Ora però i Blues potrebbero essere pronti a farsi avanti anche con il club tedesco.

Secondo Sky Sport Deutschland, il Chelsea avrebbe già trovato un accordo con il giocatore, per il quale sarebbe pronto un contratto, addirittura, di 7 anni. Verve però trovare un’intesa con i tedeschi. La domanda è di circa 70 milioni di euro. L’offerta dovrebbe partire da 50. Ci sarà accordo a metà strada? Sembra che Maresca stia già ragionando su come fargli spazio in rosa, dato che nel Chelsea c’è abbondanza di trequartisti.

Il tecnico italiano può contare su Cole Palmer, trequartista centrale che può essere schierato anche come ala destra: un profilo di spessore, molto tecnico, creativo e spesso decisivo (come nella finale del Mondiale per Club, dove ha segnato una doppietta). Poi c’è Enzo Fernandez, che Maresca ha riadattato a mezzala offensiva e provato più volte come regista avanzato. Sulla sinistra c’è un altro trequartista: Pedro Neto. E poi c’è il jolly, Christopher Nkunku.

Un altro talento vicino al Chelsea: Xavi Simons vuole la Premier

Probabile che Maresca possa usare Xavi Simons come portatore di palla dinamico. E, di fatti, in queste ultime settimane, il Chelsea ha seguito parecchio anche Morgan Rogers dell’Aston Villa. Ciò che c’è a disposizione in rosa per quel compito, e cioè Chukwuemeka, non soddisfa pienamente lo staff tecnico. E si sapeva che i Blues speravano di cedere il giovane centrocampista al Dortmund, dopo il prestito.

Alla fine, però, Chukwuemeka potrebbe andare a finire proprio al Lipsia. Un affare parallelo che potrebbe favorire l’acquisto di Simons. Nel frattempo i Blues proveranno a piazzare anche gli altri esuberi. Su tutti Joao Felix (che è stato proposto anche all’Inter). In uscita ci sono pure Renato Veiga, Ben Chilwell, Raheem Sterling e altri.

Dopo aver raggiunto un accordo con Simons e i suoi procuratori, il Chelsea sa come muoversi per chiudere l’affare. Poi bisognerà rinforzarsi anche sulla fascia sinistra per poter avere in rosa un’alternativa a Marc Cucurella. Quindi, è vero come molti scrivono che i Blues potrebbero essere interessati a un laterale, ma è improprio credere che possano puntare Dumfries, dato che a destra non hanno problemi.

Ausilio non molla Lookman

Xavi Simons, per l’Inter, sarebbe stato comunque un nome da considerare in caso di un approccio fallito a Lookman. L’obiettivo numero uno dei nerazzurri è sempre il nigeriano dell’Atalanta. Marotta e Ausilio, in pratica, aspettano solo l’ok da Oaktree, dato che in cassa ci sono già i soldi pronti per avvicinarsi alla richiesta della Dea.

Per ora siamo sempre fermi lì, in stallo. Con l’Inter che offre 40 e l’Atalanta che ne vuole 50. Ma nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Lookman e i Percassi e lì qualcosa potrebbe cambiare. E in tutto ciò l’Atalanta, che si è già accaparrata in attacco Kamaldeen Sulemana, potrebbe aver già messo gli occhi sul sostituto ideale del nigeriano. Sulemana è un attaccante laterale che si muove bene a sinistra. Ma la Dea ha anche un altro nome da seguire: quello di Chiesa.

L’ex Juve potrebbe arrivare a poco più di 10 milioni. Sulla carta, un affarone. Piace pure Szymanski del Fenerbahce. L’Atalanta vorrebbe prenderlo a 10, ma i turchi pretendono almeno 20 milioni.