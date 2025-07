“Un accordo verbale”: Xavi Simons all’Inter, ecco cosa sta succedendo

Costa tanto, ma i nerazzurri potrebbero sul serio prenderlo in considerazione qualora dovesse saltare Lookman. Oaktree approva l’affare

Sembra che l’Inter un pensierino ce l’abbia già fatto sul serio. Piero Ausilio potrebbe aver infatti già avviato contatti con l’agente del profilo seguito. Anche se la trattativa appare già in partenza complicatissima.

Il referente con cui il ds nerazzurro dovrà interfacciarsi è Ali Barat, agente che gravita attorno a Xavi Simons del Lipsia. Marco Conterio di Tuttomercatoweb ha accostato Xavi Simons all’Inter come possibile alternativa a Lookman.

Per i tifosi nerazzurri, l’idea di poter trattare uno Xavi Simons è esaltante.

Per numeri, caratteristiche tecniche e potenzialità, il giovane olandese potrebbe rappresentare un colpo importantissimo. L’affare dell’estate, almeno in Italia. Il Lipsia non chiude alla cessione.

La valutazione di base intorno ai 70 milioni è già scesa di una decina di milioni dopo che Barat ha lasciato intendere che il calciatore non è pronto a firmare un rinnovo (la scadenza è fissata nel 2027 e le pretese economiche del trequartista ora sono fuori mercato per il club tedesco).

A take a look at Xavi Simons – Stats and different positions 👀 pic.twitter.com/TaXLFLqqkB — 𝐒𝐈𝐑 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 (@SirJerry_cfc) July 21, 2025

Il ventiduenne è appunto un trequartista che può fare il suo anche come mezzala, come seconda punta o come attaccante esterno.

Dotato da un ottimo dribbling, si distingue anche per visione di gioco, versatilità, maturità e rapidità palla al piede. E poi segna tanto… Nel 2022\23 nel PSV, in 34 presenze, addirittura 19 gol e 8 assist

Xavi Simons in nerazzurro: come permetterselo

L’anno dopo, nel Lipsia, andò a segnò 8 volte e firmò 11 assist. Nel secondo anno al Lipsia i gol furono 10 e gli assist 6.

Con la maglia della nazionale maggiore dei Paesi Bassi in 28 presenze ha segnato 5 gol e ha firmato 4 assist.

A impressionare nelle sue statistiche anche i passaggi riusciti. Nell’ultima stagione la percentuale di precisione nei passaggi è stata dell’81%. Si è messo in evidenza anche con il recupero della palla e i duelli vinti.

La priorità nerazzurra, a oggi, è sempre Lookman. Marotta e Ausilio sono fiduciosi: credono che l’accordo con l’Atalanta sia possibile. Ma se così non dovesse essere ci sono già delle alternative da considerare. Simones èsarebbe tra queste.

Per provare a prenderlo non è detto che l’Inter debba prima registrare l’incasso di una cessione importante, come quella di Calhanoglu o Thuram. A Oaktree, colpi del genere, non dispiacciono: il ragazzo è un asset importante ma facilmente rivendibile.

Il vero problema per l’olandese è la concorrenza. Il ragazzo è già nel mirino del Chelsea, il quale vanta eccellenti rapporti con Ali Barat.

Ssubito dietro i Blues ci ssono l’Arsenal e il Bayern Monaco. Tutti club che possono offrirgli condizioni economiche superiori e che possono lusingare il suo procuratore con alte commissioni.

Ad oggi proprio il Chelsea è da considerare in pole. Stando a Florian Plettenberg di ‘Sky Sports DE’, “I colloqui tra il Chelsea e l’entourage di Xavi Simons, che include anche il fratello Faustino, proseguiranno oggi.

L’obiettivo è raggiungere un accordo verbale. Xavi è aperto a un trasferimento al Chelsea. I colloqui con il Lipsia seguiranno a tempo debito. In caso di trasferimento, il Chelsea può immaginare di giocare con due numeri dieci”.

Novità sul fronte Lookman

E dunque? Nico Gonzalez in uscita dalla Juve l’alternativa realistica a Lookman, occhio poi a Federico Chiesa, messo in pratica fuori rosa dal Liverpool.

Sull’ex Juve ci sono anche l’Atalanta, il Napoli e il Milan. Il suo agente, Fali Ramadani, potrebbe offrirlo ad Ausilio. Non va dimenticato poi Nkunku, lui in uscita dal Chelsea.

In settimana è atteso un rilancio da parte del club di Milano. La Dea vuole ancora 50 milioni, senza prestiti e condizioni particolari.

L’Inter, invece, non vuole andare troppo oltre i 40 milioni e a sfruttare un acquisto tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’Atalanta preferirebbe che Lookman si trasferisse all’Atletico, che ha anche offerto una contropartita gradita a Juric: Samuel Lino.

Anche il Napoli ci avrebbe provato con una contropartita che potrebbe piacere all’Atalanta. Si tratta di Giacomo Raspadori. Lookman, però, continua ad aspettare l’Inter. Nella speranza che la trattativa non si blocchi o che non collassi.