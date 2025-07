L’Inter compra un altro attaccante, ma non è Lookman: 16 gol l’anno scorso

È un danese di origini iraniane e viene da un’ottima stagione in prestito

Al momento non si registrano passi in avanti, grandi come piccoli per Ademola Lookman.

L’Inter sarebbe ancora ferma sulle proprie posizioni, ovvero all’offerta da 40 milioni di euro che non ha soddisfatto l’Atalanta.

I bergamaschi ne chiedono 50 per il nigeriano, con cui Ausilio ha raggiunto un accordo sulla base di un contratto da circa 4/4,5 milioni a stagione.

Il calciomercato dell’Inter non è comunque bloccato dalla vicenda Lookman, anzi si lavora molto sul fronte cessioni così come per il completamento dell’Under 23.

La seconda squadra dell’Inter debutterà in Serie C nella prossima stagione e sarà allenata da Stefano Vecchi, il quale ha un passato nella Primavera interista e pure in prima come traghettatore.

Dal portiere Melgrati al difensore Prestia, il Ds Andrissi sta cercando di costruire un gruppo competitivo per ridurre al minimo il rischio di figuracce, come invece accaduto a Milan Futuro retrocesso in D.

Ora l’obiettivo è rinforzare anche, se non soprattutto il reparto offensivo. Stando a ‘Sky Sport’ nel mirino c’è adesso David Stuckler di proprietà della Cremonese.

Ventun’anni da compiere il prossimo 7 ottobre, la prima e seconda punta danese (1,88 di altezza) di origini iraniane è reduce da una stagione più che positiva proprio in C, con la maglia del Giana Erminio.

Inter, Stuckler per l’Under 23: 16 gol nella passata stagione

In 45 partite, compresi i playoff, il classe 2004 ha messo a segno 16 gol e realizzato 2 assist. Ben 48, in 58 gare, le reti con la Primavera della Cremonese.

In definitiva non parliamo certo di un fenomeno, tuttavia di un calciatore che nella categoria è capace di incidere e, spesso, di fare la differenza.

Stuckler è arrivato in Italia a settembre del 2022, quando non era ancora maggiorenne, dall’Akademisk Boldklub. La Cremonese potrebbe ancora credere in lui e, di conseguenza, non volerlo cedere a titolo definitivo.

Dipenderà tanto, come sempre, dall’offerta che verrà presentata dall’Inter, la quale di recente si è incontrata in sede col suo agente, Enzo Raiola.

Con il procuratore, su tutti di Gigio Donnarumma, il club ha affrontato pure il discorso Cocchi, il terzino sinistro della Primavera che ha proposte per andare via dall’Inter a titolo definitivo ma che non è escluso possa essere inserito proprio nella squadra Under 23.