Vlahovic subito ad Appiano: lo scambio dell’Inter che batte quello del Milan

La Juve non vede l’ora di liberarsi del bomber serbo, il cui ingaggio raggiunge i 12 milioni netti

Non spenderemmo neanche un euro per Vlahovic, però capiamo le ragioni che possono spingere un grande club, in questo caso l’Inter, a investire milioni per il centravanti serbo.

Una di queste è l’età, parliamo infatti di un calciatore che lo scorso gennaio ha compiuto solo 25 anni.

Poi non saprà stoppare neanche un pallone, come in tanti a Torino e dintorni sostengono avendocela ormai a morte con lui, intanto i suoi gol li fa sempre.

17 l’anno scorso, 58 in 145 partite con una Juventus lontanissima dai livelli degli anni passati e 107 da quando gioca in Serie A.

Vlahovic può inoltre diventare una grande occasione di calciomercato, se alla fine dovesse davvero accordarsi con Comolli e soci per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2026 con stipendio di 12 milioni netti.

Con annessa buonuscita, ma potremmo chiamarlo pure incentivo all’esodo visto che la Juve – che investì per lui sui 90 milioni commissioni incluse – non vuole più vederlo nemmeno in cartolina.

Senza dubbio uno come Vlahovic può stuzzicare sia Marotta che Ausilio, ma oggi il reparto è affollato al netto del possibile arrivo di Ademola Lookman. Dove giocherebbe uno come Vlahovic, tra l’altro toglierebbe ulteriore spazio a Pio Esposito.

“L’Inter ha rifiutato un’offerta da 50 milioni…”, ha svelato il suo agente Mario Giuffredi a ‘Radio CRC’. Gli crediamo parzialmente, però è vero che il club punta molto sul 2005.

Il classe 2000 e il suo agente Ristic sono poi very demanding sul piano squisitamente economico: come minimo vorrebbero un ingaggio da 6/7 milioni netti, dipenderebbe nel caso dal volume della buonuscita, oltre che ricche commissioni essendo un parametro zero.

Insomma, Oaktree si metterebbe di traverso pur trattandosi di un profilo ancora giovane e, in teoria (ma un po’ meno nella pratica) un profilo rivendibile.

Vlahovic all’Inter con lo scambio: sì immediato della Juve. Ma quello col Milan…

Abbiamo parlato dell’ipotesi (remota) di Vlahovic a zero, ma l’ex Fiorentina potrebbe essere preso anche senza aspettare una eventuale risoluzione. Ovvero mediante uno scambio.

La Juve farebbe domattina, ma anche fra mezz’ora uno scambio con Davide Frattesi che da quelle parti piace moltissimo. Ancor di più adesso con l’arrivo alla Continassa di Francois Modesto come Direttore tecnico: il corso è il compagno di Marianna Mecacci, la socia di Beppe Riso e dunque dell’agenzia che cura gli interessi della mezz’ala romana.

Lo scambio Vlahovic-Frattesi, di cui si è parlato giorni e settimane fa ma che è solo aria fritta, batterebbe senz’altro – in quanto a gradimento – quello emerso in queste ore con Thiaw. Ossia con il Milan di Allegri, ancora a caccia di un centravanti e pista, questa sì, piuttosto concreta per il futuro dell’attaccante di Belgrado.