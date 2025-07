Inter, doppio colpo aspettando Lookman: nomi mai usciti prima

Giorni intensi per il calciomercato nerazzurro: oggi può andare in porto l’affare con l’Atalanta

Aspettando Lookman, l’Inter sta per mettere a segno altri due colpi. Oggi per il nigeriano potrebbe essere la giornata decisiva: Marotta incontrerà Percassi in Lega, un faccia a faccia che può consentire ai nerazzurri di chiudere quella che ormai è diventata una telenovela.

Il Presidente dell’Inter sta lavorando in prima persona alla definizione dell’affare: è praticamente certificato un rilancio da 40 a circa 45 milioni di euro, forse anche a qualcosa in più attraverso l’inserimento di alcuni bonus.

I bonus sono ben visti dalla ‘Dea’, perché non sarebbeo contemplati nella percentuale che spetta al Lipsia, società dalla quale ha acquistato Lookman nel 2022 per 10,8 milioni di euro: in sostanza ai tedeschi spetta un incasso del 10% nel caso di plusvalenza fino a 20 milioni, del 15% in caso di plusvalenza oltre i 20 milioni.

Per il classe ’97, qualora l’operazione coi nerazzurri andasse in porto, la plusvalenza sarà proprio superiore ai 20.

Lookman è una delle priorità di Chivu, come noto con il nigeriano c’è già un accordo da 4 milioni di euro netti. Lo stipendio sarebbe a salire e, naturalmente, prevede l’aggiunta di alcuni bonus.

L’altra priorità del tecnico interista si chiama Giovanni Leoni, per il quale l’Inter andrà all’assalto soltanto dopo Lookman e aver fatto cassa con qualche esubero.

Da Lookman e Leoni al mercato per l’Under 23: Carraro e Fiordilino nel mirino

Il calciomercato nerazzurro è più intenso che mai anche per quanto riguarda l’Under 23, che l’anno prossimo debutterà nel Girone A del campionato di Serie C. Sono settimane piene di lavoro per il Ds Andrissi, il quale ha già portato a termine diversi affari.

Da Prestia a Melgrati e non finisce qui. In attacco l’obiettivo è di quelli importanti, ovvero Stuckler della Cremonese, mentre per il centrocampo si punta a prendere elementi di esperienza per la categoria.

Secondo ‘LaCasadiC’, nel mirino ci sono Marco Carraro, 28enne del Vicenza con un passato nelle giovanili interiste, di Luca Fiordilino, 29enne attualmente in forza alla Triestina.