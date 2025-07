Inter, ultimatum di Taremi: spunta un nuovo limite | INTERLIVE

La possibile uscita di Mehdi Taremi resta un tema molto caldo in casa Inter: spunta un nuovo limite per i nerazzurri

Sappiamo bene come i nuovi arrivi sul calciomercato dipendano anche dalle uscite e da ciò che possono significare. Per l’Inter sarebbe molto importante, quando siamo giunti ormai ad agosto, concretizzare la partenza di Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano ha fatto parecchio male nella sua prima (e forse ultima) stagione in Italia e non rientra nel progetto.

L’ex Porto è stato afflitto da una serie incredibile di infortuni, ma è parso ben lontano dal livello di prestazioni che ha mostrato in Portogallo. L’Inter non può ripartire da lui ed è evidente e vi abbiamo sempre raccontato come il suo agente sia al lavoro per trovare una destinazione.

Ancora, però, continua il balletto su sondaggi, interessi e segnali arrivati all’Inter, senza però che nessuna trattativa potenziale entri nel vivo. Ora anche il Botafogo si è sfilato dalla corsa al ragazzo, che comunque ha uno stipendio importante e per cui Marotta e Ausilio pretendono una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro. Facciamo il punto della situazione sulle preferenze del calciatore.

Il lungo addio di Taremi: le ultime sulla destinazione

È legittimo pensare che Taremi abbia delle preferenze, anche perché per lui potrebbe trattarsi potenzialmente del contratto più importante, quello che potrebbe chiudere la sua carriera.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, l’iraniano resta fermo su una posizione ben precisa: non si sente un calciatore finito, vuole ancora dimostrare tanto ad alti livelli e si comporterà seguendo questo principio. Di conseguenza, la priorità dell’attaccante va comunque verso club europei, ancora meglio se giocano le coppe e si sono guadagnati una vetrina internazionale.

Come è legittimo che sia, Taremi sta aspettando offerte di questo tipo, e risulta borderline anche una proposta dalla Turchia, quel Besiktas che si è già mosso che per lui, anche senza affondare il colpo. A questo punto, è naturale pensare che il campionato in pole position per l’attaccante sia senza ombra di dubbio la Premier League.

Bisogna guardare lì per trovare la squadra giusta che possa pagare senza fatica lo stipendio di Taremi e possa accontentare anche l’Inter. Il problema è che la mancata uscita rallenta anche le operazioni in entrata e occupa un posto in più in un attacco ad oggi pieno zeppo di interpreti. Ma bisognerà aspettare.