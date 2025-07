L’alternativa a Lookman è un flop totale: affare chiuso a 20 milioni, monta la rabbia dei tifosi

Un passettino alla volta: l’Inter continua a puntare sul nigeriano dell’Atalanta, ma senza chiudere a un piano B

La nuova offerta dell’Inter da 40 milioni su base fissa più 5 di bonus non soddisfa ancora l’Atalanta. Da parte di Beppe Marotta c’è ancora fiducia: l’affare non è ancora abortito. Al contempo Ausilio continua a guardarsi intorno. Nico Paz, che piacerebbe tanto sia alla dirigenza che a Chivu, è un nome molto complicato. Per questo potrebbe tornare d’attualità un altro Nico.

Si tratterebbe di Nico Gonzalez, l’argentino della Juve. Anche lui ventisettenne e schierabile come sottopunta, ala destra, ala sinistra o trequartista, l’ex Fiorentina non appare tuttavia un’alternativa all’altezza di Lookman, soprattutto dal punto di vista dei tifosi. In maglia viola, il classe 1998 si era fatto notare per la velocità e l’imprevidibilità. Ma in bianconero è stato un vero e proprio flop.

La Juve lo ha acquistato undici mesi fa, in prestito con obbligo di riscatto (8 milioni per il prestito, 25 per il riscatto, più altri 5 di bonus). A fine stagione, fra infortuni e tante partite giocate da spettatore, ha collezionato 26 deludenti presenze e soli 3 goal. Non stupisce dunque che non sia affatto apprezzato dai tifosi dell’Inter, specie da quelli che si erano già illusi di avere Lookman in squadra.

Nico Gonzalez se non arriva Lookman: tifosi nerazzurri spaventati

Per l’Inter, l’argentino sarebbe la soluzione low-cost, da prendere a meno di 20 milioni di euro. I dirigenti nerazzurri si aspettano ora che Lookman spinga con l’Atalanta per uscire e che dalla Dea si pieghino all’inevitabilità dettata dalla contingenza. Ma non è scontato che si arrivi a una fumata bianca. L’incontro di oggi fra Marotta e il presidente bergamasco non è stato risolutivo come molti avevano sperato. L’affare si farà sì o no?

L’impressione è che il presidente nerazzurro sia fiducioso. Ma che non voglia comunque lasciarsi trovare impreparato. A oggi, un altro rinforzo in attacco è prioritario per assecondare i piani di Chivu. E, almeno sulla carta, Nico Gonzalez potrebbe essere un nome adatto allo scopo. Secondo alcune fonti ci sarebbe già stato un contatto preliminari fra la dirigenza nerazzurra e l’ex viola. La Juve spera di venderlo a più di 20 milioni in Arabia Saudita.

L’unico profilo alternativo da approcciare al momento, oltre a Nico Gonzalez, dovrebbe essere Federico Chiesa, che però è sostanzialmente fermo da un anno e non dà alcuna garanzia dal punto di vista fisico. Secondo qualche voce, Ausilio potrebbe anche tornare a sondare la pista Zirkzee, ma a oggi il Manchester United sembra più rigido: non chiude alla vendita ma vuole soldi fruscianti.

Offerta da migliorare ancora?

Intanto sembra che ieri il Cagliari sia tornato a chiedere informazioni su Sebastiano Esposito. L’ipotesi più concreta è quella di un prestito con obbligo di riscatto, per cui servirebbe prima un rinnovo con i nerazzurri. I sardi vorrebbero spendere 6 milioni più bonus. L’Inter ne vorrebbe 9. Soldi che potrebbero aiutare il club nerazzurro nell’affondo a Lookman. Anche Buchanan è uscito a titolo definitivo (9 milioni più il 20% sulla prossima rivendita): altri soldi in cassa utili per l’affare con la Dea.

Difficilmente Marotta accontenterà la Dea versando i 50 milioni tondi tondi. Possono crescere i bonus ma non fino a completare la richiesta iniziale dei bergamaschi. Ieri, in conferenza stampa, il presidente nerazzurro è apparso sicuro di sé e convinto. Siamo quindi a un paio di milioni di bonus in più dal limite massimo. Anche perché sarebbe assurdo non chiudere per un paio di milioni in più…

Poi potrebbe anche darsi che tutto sia nato da una manovra degli agenti di Lookman, andati dall’Inter proponendolo per 40 milioni. L’Inter ha accetto quel prezzo. Poi, prendendo contatti con l’Atalanta ha capito che ne servivano 10 in più. Ma è anche possibile che Oaktree non è pronta ad avallare una simile spesa.