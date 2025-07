L’Inter non molla Lookman: i dettagli della nuova offerta | INTERLIVE

Oggi è un giorno cruciale sul fronte Ademola Lookman: l’Inter ha alzato l’offerta per l’Atalanta, i dettagli della proposta

L’Inter non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Ademola Lookman. Questo è il dato forte e inequivocabile che sta arrivando negli ultimi minuti alla nostra redazione. Eppure, la trattativa non è facile e non è neppure così vicina alla conclusione, nonostante i nerazzurri abbiano fatto uno sforzo importante sotto il profilo economico.

Oggi c’è stato un incontro tra Marotta e Percassi in occasione dell’Assemblea di Lega e il presidente nerazzurro ha messo in campo un’offerta verbale da 40 milioni di euro più 5 di bonus. L’intenzione era quella di ridurre della metà la forbice tra domanda e proposta, ma non è ancora arrivata la fumata bianca.

Lookman intanto continua ad aspettare e ha più volte ribadito la sua volontà di rinunciare a qualche bonus nel suo eventuale contratto pur di raggiungere l’accordo finale. Non c’è l’intenzione di portare l’affare su situazioni plateali o di rottura totale da parte dell’Inter e quindi del nigeriano, anche perché i rapporti sono buoni. Sono ore decisive e si continuerà a trattare.

I dettagli della nuova offerta dell’Inter per Lookman

Marotta si è presentato all’appuntamento con le idee piuttosto chiare. Il presidente nerazzurro ha verbalizzato una proposta da 40 milioni più 5 di bonus, per lo più facilmente raggiungibili. Poteva essere l’offerta di metà strada, quella in grado di far saltare il muro dell’Atalanta, che deve anche prendere atto della volontà del ragazzo.

Secondo quanto ci risulta, la formula è un trasferimento a titolo definitivo, ma il pagamento potrebbe avvenire in diversi anni. In questo caso, non è arrivato un no secco da parte dell’Atalanta, anzi la proposta non è dispiaciuta così tanto ai bergamaschi, che hanno confermato indirettamente l’apertura a trattare la cessione del fantasista.

La valutazione resta, però, di 50 milioni per cui servirà un altro passo in avanti da parte dell’Inter per chiudere. Un piccolo sconto da parte della Dea potrebbe esserci, ma la cifra totale dovrà essere almeno di 47-48 milioni, magari raggiungibili aggiungendo qualcosa alla parte fissa o qualche altro bonus.

Le società continueranno a trattare, ma l’Atalanta nel frattempo ha chiesto che venga formulata un’offerta formale e scritta, che verrà poi valutata nei dettagli. Lo ripetiamo: la chiusura non è stata totale e l’Inter non ha intenzione di ritirarsi sul più bello.