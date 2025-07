Leoni alla Juventus: ecco l’accordo col Parma che beffa l’Inter

Bianconeri interessati alle prestazioni del promettente centrale crociato, in un caso potrebbero superare la concorrenza nerazzurra

Nel giorno potenzialmente decisivo per le sorti dell’affare Lookman di provenienza dall’Atalanta, l’Inter vuol distogliere l’attenzione dal proprio obiettivo principale per la difesa.

Giovanni Leoni resta infatti prioritario per Cristian Chivu e le parole pronunciate dal presidente Giuseppe Marotta sulla mancanza di un avvicinamento concreto al cartellino del calciatore del Parma sarebbero piuttosto apparse come un bluff ben architettato.

Forse per non dare troppo nell’occhio, forse per rendersi prima conto di quante altre pretendenti ballano attorno alla figura del diciottenne romano.

A tal proposto, su Leoni ci sarebbe anche la Juventus. Non una novità dell’ultimo minuto, certo, ma i bianconeri potrebbero farsi avanti nella trattativa con il Parma con maggiore insistenza rispetto alle passate settimane.

Sempre che la controparte gialloblu sia d’accordo sul trattenere il proprio difensore centrale per un’altra stagione ancora in prestito, al netto di un’operazione d’acquisto immediata.

L’Inter non molla Leoni ma occhio alla Juve, può giocarsi la carta del sorpasso

Se Leoni diventasse dunque un calciatore della Juventus ma restasse al Parma il prossimo anno, potrebbe avere dalla sua la possibilità di giocare titolare così da consolidare la propria reputazione in vista di una difficile ma non impossibile convocazione al prossimo Mondiale.

I bianconeri potrebbero oltretutto far calare il prezzo del cartellino di Leoni da 40 milioni, inserendo almeno un paio di contropartite che il Parma potrebbe sfruttare di conseguenza già dalla prossima stagione.

Di contro, prima di potersi fiondare a colpo sicuro per battere la spietata concorrenza, i nerazzurri dovrebbero batter cassa attraverso qualche cessione di tesserati in esubero. In primis Kristjan Asllani, per il quale ci sono ancora parecchie difficoltà, passando per Sebastiano Esposito e Mehdi Taremi.

Ma potrebbe aiutare anche la chiusura ufficiale del recente affare in uscita con il Villarreal da 9 milioni per Tajon Buchanan, sul quale pende oltretutto anche una percentuale sulla futura rivendita del cartellino.