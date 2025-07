Il talento senegalese fa impazzire anche l’Inter: ecco cosa sta succedendo

Non solo Lookman, in queste ore di calciomercato si è preso la scena anche Assane Diao.

Il talento senegalese con origini spagnole è approdato al Como nel gennaio scorso per 11 milioni di euro e in poco tempo ha conquistato tutti gli addetti ai lavori.

8 gol e 1 assist, questo il bottino del classe 2005 in appena 15 partite con la maglia dei lariani. Seconda e prima punta, ma anche esterno in un eventuale tridente: Diao è un attaccante veloce, moderno e in grado di saltare l’uomo: ha attirato le attenzioni dei grandi club, Inter compresa.

Trattare con la ricchissima proprietà del Como è pressoché impossibile, perlomeno per le società di Serie A. L’Inter se n’è accorta già solo con Fabregas, per questo motivo i nerazzurri non sono sul giocatore e probabilmente non hanno mai pensato di andare all’assalto del suo cartellino.

I prezzi dei giocatori del Como, in definitiva, sono fuori portata: stando a ‘Sky Sport’, a proposito di Diao, il club dei fratelli Hartono ha fatto sapere di aver rifiutato un’offerta da 44 milioni.

La proposta dovrebbe essere stata inviata dall’Everton, la squadra (proprietà Friedkin, la stessa della Roma) che ad oggi si è mossa in modo concreto per l’ex Betis, legato ai comaschi da un contratto che scade a giugno 2029.

Il Como ha comunque detto no: per il 19enne vorrebbe addirittura 75 milioni di euro. Va detto che Diao sarebbe un acquisto da Inter targata Oaktree: profilo giovanissimo, di grande prospettiva e rivendibile.

Inter, Diao piace molto ma non è un obiettivo: priorità Lookman. E Nico Paz…

Ma la priorità per l’attacco, lo sappiamo bene, è soltanto lui: Ademola Lookman. Vediamo se nelle prossime ore, o entro domani l’Inter riuscirà a trovare una quadra con l’Atalanta.

Del Como, come noto, piace moltissimo o meglio dire soprattutto Nico Paz. Il problema è che il Real Madrid non ha esercitato la recompra, con i lariani che adesso stanno riprovando ad eliminare tutte le clausole in favore delle ‘Merengues’. Insomma, a far diventare l’argentino un loro giocatore a tutti gli effetti.