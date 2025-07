DIRETTA | Non è finita per Lookman: l’Inter offre 45 milioni bonus inclusi, Atalanta verso il no

Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa per l’attaccante nigeriano, con cui Marotta ha già raggiunto un accordo

Non è stato ieri e allora potrebbe essere oggi il giorno di Lookman.

L’Inter ha rilanciato a 45 milioni di euro, una proposta verbale da 40 milioni più 5 di bonus diventata in via ufficiale da 42 fissi più 3 di bonus.

Non ci sono certezze sulla risposta dell’Atalanta. Ufficialmente non sarebbe ancora arrivata, anche se la società orobica risulta orientata a rifiutarla.

Percassi e soci vorrebbero sempre 50 milioni di euro, ma magari potrebbero ‘accontentarsi’ di qualcosa in meno – 47/48 milioni – con l’inserimento di qualche bonus.

Gli aggiornamenti di Interlive.it sulla trattativa:

ORE 10.10 – Come raccolto da Interlive.it, la sensazione è che l’Inter debba aumentare un altro po’ i bonus per chiudere. Si continua a trattare in maniera serrata, non c’è alcuna voglia di abbondare la pista sul più bello, anche se non ci sono ancora certezze sulla chiusura”.

ORE 10 – Secondo il ‘Corriere dello Sport’ di Ivan Zazzaroni, “adesso le distanze si sono ridotte rispetto all’inizio della trattativa. A logica, non dovrebbe mancare troppo per raggiungere un punto di intesa. (…) Allo stato attuale, però, l’Inter ritiene che tocchi al club bergamasco compiere un passo. Da viale Liberazione il messaggio è chiaro: la nuova offerta è congrua ed è anche quella limite“.