Bisseck in Premier, le cifre dell’affare: l’Inter ha già bloccato l’erede

Le ultime sul difensore tedesco che i nerazzurri sono disposti a cedere. Il sostituto gioca in Serie A

L’Inter si aspettava un’offerta dalla Premier per Yann Bisseck, e a quanto pare questa offerta è arrivata. O è in procinto di arrivare sul tavolo della dirigenza nerazzurra.

Per Marotta e Ausilio il tedesco non è affatto incedibile. Parlando col suo entourage qualche settimana fa abbiamo capito che c’è la sensazione che possa accadere qualcosa.

Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha scritto che il Crystal Palace è pronto ad affondare il colpo per Bisseck: sul tavolo una possibile proposta da 32 milioni di euro.

Non parliamo di una cifra irrifiutabile, ma il 24enne originario del Camerun è costato solo 7 milioni e, di conseguenza, il club di Oaktree metterebbe comunque a segno una plusvalenza importante.

È probabile che Bisseck ambisca a un club di maggior prestigio, ma il Crystal Palace potrebbe rappresentare un ottimo trampolino per fare poi il salto in un top team della Premier.

L’Inter potrebbe chiedere qualcosa in più, del resto l’idea iniziale era quella di aprire alla cessione del classe 2000 dinanzi a un’offerta da 35/40 milioni.

Bisseck lascerebbe la Milano nerazzurra dopo due stagioni in cui ha collezionato 67 presenze e realizzato 5 gol nonché altrattanti assist. In bacheca lo Scudetto della seconda stella e una Supercoppa italiana.

In due anni all’Inter è cresciuto molto, ma ha anche palesato dei limiti tattici e una concentrazione non sempre al massimo.

Bisseck o Pavard per far spazio a De Winter: il belga non è un’alternativa Leoni

Non solo Bisseck, il management interista è aperto anche alla vendita del suo diretto competitor, vale a dire Benjamin Pavard. Ma il francese non ha un grande mercato dopo un’annata insufficiente e piena di guai fisici.

Per il post Bisseck, o post Pavard il nome cerchiato in rosso è quello di De Winter. L’Inter ha già il sì del belga, ma il suo approdo ad Appiano è appunto legato alla cessione di uno tra il tedesco e il transalpino.

Per De Winter, che non è una alternativa a Leoni poiché il club lo considera un braccetto di destra, è ‘calda’ la pista estera, in particolare quella rappresentata dalla Premier.

De Winter piace molto, ma è legato a un’eventuale cessione di Bisseck o Pavard perché l’Inter lo considera un braccetto di destra. Per il ruolo di centrale il nome in cima rimane Leoni. @interliveit @calciomercatoit pic.twitter.com/8GSvlERjtu — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 24, 2025

Il Genoa lo valuta sui 25 milioni di euro, con la Juventus che vanta una percentuale (il 20%) sulla futura rivendita.