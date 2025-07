Arsenal-Tottenham, 3 segnali per l’Inter: Chivu prende appunti

Arsenal-Tottenham a Hong Kong ha inviato diversi segnali anche all’Inter di Chivu: ci sono tre indizi su cui basare il futuro

Una nuova Inter sta nascendo e non è semplice predire che forma tattica avrà. I nerazzurri sanno bene di dover cambiare pelle dopo la fine di un ciclo e l’addio di Simone Inzaghi, ma soprattutto dopo una finale di Champions League persa in modo rovinoso.

Ora è tempo di voltare pagina e Cristian Chivu sembra avere le idee ben chiare su come debba giocare la squadra. I suoi principi si sono già intravisti al Mondiale per Club, ma non hanno rubato l’occhio, anche per via di una condizione fisica di sicuro non eccellente della squadra.

Certo, l’ispirazione è al calcio internazionale, squadre che riescono a reggere più impegni e fanno bene in tutte le competizioni. In tal senso, una vetrina da tenere d’occhio è stata quella tra Arsenal e Tottenham, due squadre che i nerazzurri potrebbero affrontare anche nella prossima Champions League. Proprio in questo match amichevole ci sono state delle indicazioni importanti per l’allenatore rumeno.

Arsenal-Tottenham, 3 dati da tenere d’occhio per l’Inter di Chivu

Chivu non ha nascosto che la sua idea di calcio si basi parecchio sulla verticalità, l’arma attraverso cui si può arrivare facilmente a varcare le prime linee avversarie e servire gli attaccanti. Nel calcio moderno, in cui tanti difendono uomo contro uomo, può essere una chiave essenziale per arrivare al più presto nella metà campo avversaria.