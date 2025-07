Inter, lo scambio sblocca Lookman: ‘sacrificato’ un giovane

L’affare Lookman continua ad agitare i tifosi dell’Inter: l’operazione può sbloccarsi tramite un nuovo scambio con un giovane

Il grande obiettivo di calciomercato in casa Inter è stato individuato e non cambia: Ademola Lookman è il sogno del club nerazzurro, diventato un grande obiettivo da cercare di portare a Milano a tutti i costi (o quasi). Finora non ci sono stati grandi aggiornamenti nella giornata di oggi, se non un moderato ottimismo che non cala.

Resta in ballo la proposta ufficiale dell’Inter, che ammonta a 42 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. L’Atalanta – almeno ufficialmente – non ha mai rifiutato quest’offerta, ma continua a chiedere 50 milioni di euro, la somma per cui lascerebbe partire il calciatore, che intanto continua a spingere per il trasferimento. Insomma, non è facile trovare il bandolo della matassa.

La sensazione è che sia interesse dell’Inter e del ragazzo non portare l’operazione per le lunghe, ma anche per l’Atalanta, visto che ha registrato l’intenzione del fantasista di andare via e dovrà trovare un sostituto. Alla fine, la forbice da colmare dovrebbe essere di 2-3 milioni, visto che le parti potrebbero venirsi incontro a mezza strada. E c’è anche una soluzione in più da valutare.

Inter, scambio per Lookman: chi può entrare nell’affare

Nella giornata di ieri, Sky ha anche parlato di un possibile inserimento di un giovane nella trattativa, in modo tale da colmare la distanza che in teoria resta di 5 milioni di euro. Ci sono diversi nomi che potrebbero fare al caso dell’Atalanta e far svoltare lo stato della trattativa.

Si può guardare anche nell’Under 23, dove sicuramente il talento non manca e potrebbe dare una nuova sterzata all’affare. Attenzione a Berenbruch, un centrocampista di grande qualità, che ha anche esordito in prima squadra con l’Inter. Il suo potrebbe essere un nome che potrebbe attrarre la Dea, soprattutto in prospettiva.

Certo, per l’Inter sarebbe un sacrificio importante per quanto ha puntato sul ragazzo. Occhio quindi ad Alexiou, un centrale di difesa che è stato grande protagonista nel percorso della Primavera come campione d’Italia. Infine, non si può dimenticare anche un ragazzo come Spinaccè che ha mostrato duttilità e qualità con la maglia dell’Inter.

È bene sottolineare che sono tutti ragazzi su cui Marotta e Ausilio puntano forte, per cui non sarebbero sacrifici a cuor leggero. Ma per Lookman si può fare uno strappo alla regola o al portafogli.