DIRETTA – Lookman, risposta entro venerdì: contropartita per sbloccare l’affare

Tutti gli aggiornamenti sull’operazione con l’Atalanta, chiamata a rispondere all’offerta da 45 milioni bonus inclusi

Non è stata ieri e forse non sarà nemmeno oggi la giornata decisiva per Lookman.

L’Atalanta non ha ancora dato una risposta alla seconda (e ultima?) offerta presentata dall’Inter: 42 milioni di euro fissi più 3 di bonus.

Su Interlive.it tutti gli aggiornamenti in diretta dell’affare Lookman:

ORE 9.00 – Stando a ‘Sky Sport’ non è escluso che l’operazione Lookman possa sbloccarsi con l’inserimento di una contropartita tecnica. Non di un giocatore della prima squadra – all’inizio l’Atalanta chiese Pio Esposito, secco il no dell’Inter – bensì di un giovane ovviamente gradito al club orobico.

ORE 8.30 – Tra Inter e Atalanta ballano 5 milioni di euro. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ “a livello burocratico una risposta alla pec interista di martedì dovrebbe arrivare entro venerdì. Marotta e Percassi non hanno tuttavia bisogno di parlarsi via mail, per cui non è difficile pensare che torneranno a farlo con altre modalità nelle prossime ore”.

ORE 08.00 – Secondo quanto raccolto a Interlive.it, in casa Inter filtra ottimismo ma non c’è ancora la fumata bianca. Non si stanno valutando, per il momento, delle alternative in maniera concreta a Lookman.