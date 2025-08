Inter, decisione ufficiale: “Zirkzee più Leoni coi soldi di Lookman”

Nonostante la rottura l’Atalanta non sblocca l’affare Lookman, intanto prende piede la suggestione di un doppio colpo sostitutivo

La promessa di Ademola Lookman all’Inter non è mai venuta meno in queste caldissime giornate estive, nel corso delle quali sembrava che l’Atalanta potesse aprire almeno uno spiraglio nei confronti dei nerazzurri meneghini per la cessione del proprio attaccante.

Al rifiuto dell’ingente proposta da 45 milioni di euro comprensivi di bonus, l’Inter ha così deciso di non spingersi oltre. Almeno fin quando non sarà proprio l’Atalanta a stabilire in via definitiva il prezzo del cartellino del proprio tesserato.

La situazione non ha comunque lasciato indifferente il vincitore del Pallone d’Oro Africano. Il quale, di tutta risposta, sembrerebbe aver già messo una pietra sopra al proprio rapporto con la Dea bergamasca. Niente più follow sui social e addio a qualsiasi fotografia lo ritraeva con indosso la maglia della sua squadra.

Chiaro è che l’Inter, in tutto questo, non potrà continuare ad osservare all’infinito. Perché la nuova stagione incombe e con essa la necessità di procurare a Cristian Chivu la seconda punta tanto desiderata.

Per i tifosi, laddove la pista Lookman dovesse sfumare definitivamente, sarebbe meglio farsi largo altrove. Tant’è che in molti hanno risposto positivamente al sondaggio lanciato sul proprio canale X dal giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, sulle possibili alternative che l’Inter potrebbe prendere in considerazione al suo posto.

Palmeri lancia il sondaggio, i tifosi rispondono: “Sì alla combo Zirkzee-Leoni”

Ai tifosi nerazzurri Palmeri ha posto una domanda ben precisa. Chi dovrebbe prendere l’Inter con gli stessi soldi offerti all’Atalanta per Lookman? Tenendo conto che 45 milioni non sono affatto pochi.

La duplice opzione Joshua Zirkzee del Manchester United, ex gioiellino del Bologna, più l’obiettivo di mercato prioritario per la difesa, Giovanni Leoni del Parma, sarebbe decisamente favorevole. Con il 66% dei voti.

Con gli stessi soldi offerti per Lookman, prendereste Zirkzee e Leoni? — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 30, 2025

Sul talento romano ci sono pochissimi dubbi. Su di lui il duo Marotta-Ausilio vorrebbe investire perché di prospettiva. Ma anche sul centravanti olandese filtra parecchia positività all’interno dell’ambiente. Zirkzee era un vecchio pallino della dirigenza prima che facesse vela in Inghilterra, viste le sue peculiari doti nel tocco palla e nel trovare abilmente la porta.