Arriva una doccia gelata per l’Inter: l’Atalanta ha dichiarato Ademola Lookman incedibile e l’ha tolto dal mercato. Ma sarà solo una strategia?

Le strade del calciomercato spesso disegnano traiettorie inaspettate. Oggi poteva essere il Lookman day per l’Inter, ma le cose stanno andando in maniera molto diversa.

Infatti, proprio nel giorno in cui ci si aspettava la risposta all’offerta ufficiale da 42 milioni più di 3 di bonus, l’Atalanta ha fatto sapere che il calciatore è incedibile. Secondo quanto risulta a Interlive.it, non c’è alcuna volontà – dopo attente e approfondite riflessioni – da parte della Dea di cedere quello che è considerato il suo miglior calciatore.

Dopo una prima proposta verbale da circa 40 milioni, ora l’Inter ha rilanciato, ma il problema sarebbe ben più ampio e ha varie sfaccettature. Infatti, l’Atalanta non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del ragazzo, che però ha manifestato la volontà di andare via ed è in forte pressing con i suoi agenti per cercare di liberarsi. Ora si attendono i prossimi passi ufficiali dalle diverse parti in causa, anche dal calciatore che comunque non è stato convocato.

I prossimi passi di Lookman e dell’Inter

La presa di posizione dell’Atalanta è molto chiara. L’offerta è stata reputata insufficiente, ma non c’è stata neanche una controproposta o una cifra vera e propria sbandierata per cercare di trovare un accordo. Oggi si sa finalmente – e poteva essere chiarita prima – la posizione dei bergamaschi: sarebbero ben contenti di continuare insieme al ragazzo, considerato un simbolo di passato, presente e futuro.

Ora vedremo quali saranno le reazioni delle altre parti in causa. Innanzitutto, c’è da fare i conti con la volontà del calciatore: finora non è mai arrivato nessun segnale di voler arrivare alla rottura o di avere comportamenti simili a quelli di Koopmeiners un anno fa. La posizione resterà così serena ancora a lungo?

E poi c’è l’Inter: i nerazzurri avevano già fatto filtrare l’impossibilità di migliorare ulteriormente l’offerta, ma potrebbero provare a insistere per arrivare a 45 milioni più 5 di bonus. A quel punto, il muro dell’Atalanta crollerebbe? La sensazione, secondo quanto abbiamo raccolto, è che per il momento Lookman sia molto più lontano dall’Inter.

A questo punto, dopo l’ennesima doccia gelata degli ultimi mesi, i nerazzurri dovranno valutare dei piani B di primo livello, anche se non è così facile trovarli a queste cifre sul calciomercato. Non resta che attendere e capire se l’Inter deciderà di fare uno sforzo per arrivare a dama o se punterà su altri nomi.