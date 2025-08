Inter in chiusura per Silvetti: chi è il Lookman dell’U23

L’Inter non si ferma alla prima squadra e potrebbe chiudere un acquisto importante per l’Under 23: chi è Mateo Silvetti

Il calciomercato dell’Inter sta vivendo ore cruciali. I nerazzurri vogliono chiudere la trattativa per Ademola Lookman, in attesa della risposta ufficiale dell’Atalanta all’ultima proposta da parte dei meneghini. Infatti, Marotta e Ausilio hanno messo sul tavolo 42 milioni più 3 di bonus, cifra che però dovrebbe essere insufficiente per chiudere l’affare.

C’è ansia e curiosità per i prossimi sviluppi, ma nel frattempo la società si sta muovendo con grande tempismo e chiarezza per la costruzione dell’Under 23. Oggi è arrivato il via libera per altri due affari importanti per costruire il gruppo di Vecchi, ma attenzione anche a un altro profilo argentino che potrebbe fin da subito rubare l’occhio dei tifosi.

Si tratta di Mateo Silvetti, un’ala classe 2006 che si è distinta con la maglia del Newell’s Old Boys. Nel torneo di apertura ha totalizzato 15 presenze, anche se alcune non da titolare, realizzando due gol e un assist. Il suo valore di mercato è sui 5 milioni di euro e le caratteristiche sono ideali per ciò che serve a Vecchi nel primo anno nella sua nuova avventura.

L’Inter spinge per Silvetti: può essere il Lookman dell’Under 23

Nell’idea della società, l’Under 23 dovrà essere anno dopo anno lo specchio della prima squadra. I moduli utilizzati saranno simili e anche i principi di gioco, in modo da far abituare i giovani a quel sistema nel caso di salto agli ordini di Cristian Chivu. Silvetti potrebbe rientrare alla perfezione in questo progetto.

Infatti, se si pensa al 3-4-2-1 che l’allenatore rumeno vorrebbe schierare sempre più spesso, Silvetti potrebbe imporsi nel ruolo di trequartista dietro l’unica punta. Parliamo di un 19enne abile nell’uno contro uno, capace di giocare sia sul centro-destra, sia sul centro-sinistra, ma destro naturale e con grandi margini di miglioramento.

In aiuto dell’Inter potrebbe venire anche la situazione contrattuale di Silvetti. L’accordo per l’argentino di Rosario è in scadenza il 31 giugno 2025, per cui le condizioni del trasferimento potrebbero essere parecchio favorevoli. Nel quadro tattico tra prima squadra e Under 23, Silvetti potrebbe essere identificato come un piccolo Lookman, o se preferite uno Zalewski.

C’è da aggiungere, infine, che anche fisicamente l’argentino somiglia al nigeriano e potrebbe esserlo anche per frequenza di passo, mentre sulla qualità complessiva c’è ancora da lavorare. Ma ha tutto il tempo per farlo.