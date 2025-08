Kostic-Inter, l’intreccio spiazza l’Atalanta: cosa succede

Kostic e l’Inter potrebbero essere al centro di un intreccio inaspettato che riguarda l’Atalanta: così può decollare il colpo dell’estate

Sono ore febbrili per il calciomercato dell’Inter e per ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore. Infatti, si attende la risposta dell’Atalanta per Ademola Lookman e poi i passi successivi dei nerazzurri per portare avanti l’affare. Resta in ballo la proposta da 42 milioni di euro più 3 di bonus che Percassi sta valutando.

In realtà, è chiaro che la richiesta della Dea sia ancora di 50 milioni di euro per cedere uno dei calciatori migliori della squadra ed è difficile che le cose cambino. Servirà, dunque, uno sforzo comune per trovare la quadra, magari attorno ai 47-48 milioni, un investimento comunque molto importante da parte dell’Inter che Oaktree potrebbe non avallare.

L’attesa, dunque, resta e anche altri fattori che potrebbero essere decisivi per la buona riuscita dell’affare. E proprio in questi spiragli si infila Filip Kostic. L’esterno serbo è tornato alla Juventus e inizialmente sembrava dovesse partire e dire addio a Igor Tudor nelle prima fasi del calciomercato. Dopo il Mondiale per club, però, è rimasto ma i rumors non si placano sul suo futuro.

Kostic fa un favore all’Inter: occhio all’Atalanta

Nelle scorse settimane, il profilo di Kostic è stato proposto a diversi club sulla scena italiana ed europea. Tra questi c’è anche l’Atalanta, che ha venduto Ruggeri e potrebbe perdere anche Lookman. Il vantaggio del serbo nel 3-4-2-1 di Juric è che potrebbe giocare sia come esterno a tutta fascia, sia come trequartista, un dettaglio da non sottovalutare.

In molti sostengono che l’Atalanta voglia trovare un sostituto prima di cedere il gioiello nigeriano. Proprio per questo, se nelle prossime ore dovesse esserci un’accelerazione sul fronte Kostic, potrebbe favorire la buona riuscita dell’affare Lookman con l’Inter. C’è da sottolineare che la Dea ha anche alternative di primo piano come Chiesa o Rowe, esterno del Marsiglia.

Allo stesso tempo, la Juventus non sembra avere tutta questa voglia di cedere Kostic a cuor leggero. D’altronde, il serbo piace a Tudor e la sua duttilità potrebbe essere importante nello scacchiere del tecnico croato. Può partire, ma solo per un’offerta congrua – la valutazione non è comunque proibitiva.

E qui torniamo al punto iniziale, l’attesa. Sì, perché ormai manca davvero poco e poi conosceremo il destino di Lookman, quindi le prossime strategie dell’Inter sul calciomercato.