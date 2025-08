Bisseck è l’uomo di Chivu: 3 motivi per non cederlo

Yann Bisseck potrebbe rivelarsi molto importante nel sistema di gioco di Chivu: tre motivi per non cederlo

Il calciomercato regala emozioni ed è arrivato a una fase cruciale per l’Inter, che a questo punto può davvero rinforzare la squadra con nomi importanti per tornare a vincere il prima possibile. Si parla molto dell’attacco e di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni sul fronte Ademola Lookman, ma attenzione alla difesa, un reparto che non va per nulla trascurato.

La retroguardia nella scorsa stagione non è stata per nulla impeccabile e ha mostrato un trend in netto peggioramento rispetto a solo un anno prima. In molti hanno dato la colpa anche e soprattutto a Yann Bisseck ed è vero che il tedesco ha compiuto degli errori decisivi per perdere dei trofei, solo pochi mesi.

È anche vero che la stagione del tedesco è andata in crescendo: ha avuto sempre più spazio, ha mostrando grande applicazione nel gioco e miglioramenti invidiabili nella gestione del pallone, nelle discese e negli inserimenti palla al piede. Secondo quanto ci raccontano da Appiano Gentile, l’Inter e Chivu sono molto contenti del calciatore e lo cederanno solo per un’offerta indecente.

Chivu punta forte su Bisseck: perché non va ceduto

Negli ultimi giorni, si è parlato tanto di un’offerta importante da parte del Crystal Palace per rilevare le prestazioni del difensore centrale tedesco. In ballo ci sono 32 milioni di euro, una cifra davvero pesante per un ragazzo che non è neanche un titolarissimo. L’Inter, però, non ha in programma la sua cessione e chiede 40 milioni di euro.

Dal punto di vista tattico, non è affatto una follia pensare di tenere la barra dritta per Bisseck. Per prima cosa, Chivu ha deciso di impostare un’Inter più verticale e diretta. I dati dimostrando che l’ex Aarhus è molto bravo nell’uscire dalla prima pressione e ciò permette di andare subito a cercare i trequartisti tra le linee.

Il secondo motivo è lo strapotere fisico: anche contro l’Arsenal e in partite di cartello, il tedesco ha dimostrato di sapere emergere e fare bene nei duelli aerei e in marcatura – deve migliorare in concentrazione e nella continuità. Per ultimo, Chivu vuole giocare con una difesa più alta e Bisseck è un interprete veloce che sa tenere anche il passo di Leao. Insomma, rientra nel progetto e dalla porta principale.