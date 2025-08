DIRETTA Lookman, telefonata Marotta-Percassi: “Inter disposta a un altro rilancio”

L’attaccante nigeriano continua a spingere per il trasferimento a Milano. Il club di Oaktree non ha mollato la presa nonostante il no alla seconda offerta

La telenovela Lookman non è finita ieri pomeriggio, quando l’Atalanta ha ufficialmente rifiutato la seconda offerta dell’Inter da 42 milioni di euro più 3 di bonus.

Il nigeriano continua a volere solo e soltanto l’Inter. È andato su tutte le furie dopo il no atalantino alla proposta di Marotta. La reazione di Lookman è stata ‘social’ ed evidente a tutti.

La telenovela Lookman potrebbe avere nuove puntate e ulteriori quanto importanti sviluppi anche in questo weekend. Su Interlive.it tutti gli aggiornamenti:

ORE 11.41 – ‘Sky Sport’ apre alla possibilità di un ritorno del Napoli su Lookman.

ORE 11 – Stando a Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, dopo che l’Atalanta ha respinto l’offerta interista “c’è stata una telefonata tra Marotta e Percassi, con il primo che inseguiva chiarimenti sui costi reali e l’altro che non sapeva cosa rispondere…

L’Inter sembra disposta a un altro rilancio, ma chiede di conoscere i numeri – sottolinea Zazzaroni – Che Percassi non vuole dare. L’Atalanta è nella condizione peggiore: teme di impoverire ulteriormente la squadra, dopo la partenza di Gasperini e Retegui, e per questo fatica a individuare una soluzione”.