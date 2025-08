Inter, svolta Garnacho: lo vogliono al posto di Lookman

Lookman sta monopolizzando l’attenzione mediatica (e non solo) in casa Inter: occhio alla svolta per quanto riguarda Garnacho

L’Inter ha un obiettivo ben preciso in questa sessione di calciomercato: trovare un trequartista offensivo che sappia puntare l’uomo, seminare avversari, trovare l’assist e il gol. Insomma, deve essere un talento di primo livello, capace di offrire uno spartito diverso rispetto al gioco di squadra delle ultime stagioni, che non sempre ha dato i risultati sperati.

Per questo, già a partire dallo scorso gennaio, la società si è messa alla ricerca di un nuovo interprete in quella zona di campo e l’ha trovato in Ademola Lookman. La scelta della dirigenza e dell’allenatore è molto chiara e porta propria alla seconda punta nigeriana, uno dei migliori calciatori della Serie A.

Parliamo di fantasia e qualità al potere, ma anche tanta concretezza, visto che ha realizzato 15 gol nello scorso campionato e potrebbe formare un attacco letale con Thuram e Lautaro. L’Atalanta, però, è un osso duro e non sta cedendo il passo per la cessione di uno dei suoi interpreti migliori, nonostante gli avesse promesso la vendita. E i tifosi dell’Inter hanno avuto un’altra idea a riguardo.

Lookman-Inter e non solo: i tifosi vogliono Garnacho

Finora l’unico profilo alternativo a Lookman che l’Inter ha davvero sondato è quello di Nkunku, trequartista in uscita dal Chelsea. Anche in questo caso, però, non è semplice arrivare al calciatore per via dell’alto ingaggio e i tifosi nerazzurri hanno iniziato a pensare a diverse piste nel caso in cui il muro dell’Atalanta dovesse essere invalicabile e l’Inter decidesse di non rilanciare.

In tanti hanno pensato che il nome giusto per i nerazzurri sia quello di Alejandro Garnacho. Dopo un grande inizio, la sua carriera al Manchester United non è mai decollata e i Red Devils l’hanno messo sul mercato. Per giovane età, caratteristiche e corsa potrebbe essere una buona alternativa a Lookman, soprattutto con un grande futuro davanti.

Una mossa intelligente potrebbe essere visto che Hojlund rimane lì,

quella di chiedere uno tra Garnacho e Zirkzee in prestito oneroso che diventerebbe obbligo a determinate condizioni facili da raggiungere per metterlo a bilancio l’anno prossimo così da girare il budget su Leoni — Nicola (@LNikol10) August 1, 2025

In questo momento, però, non abbiamo notizie sul fatto che l’Inter stia davvero pensando a Garnacho. I nerazzurri continuano a lavorare per sbloccare la situazione Lookman, e stanno iniziando a restare al tavolo di Nkunku, poco altro. Ma le vie del calciomercato sono infinite e regalano spesso strade inaspettate.