Juventus-Reggiana dà un indizio di mercato: c’entra anche l’Inter

L’amichevole tra la squadra di Tudor e quella di Dionigi si sta disputando adesso al ‘Juve Training Center’

Prima amichevole estiva per la Juventus di Igor Tudor. Al ‘Juve Training Center’ i bianconeri stanno affrontando la Reggiana, squadra di Serie B allenata da mister Dionigi.

L’amichevole lancia alcuni indizi di calciomercato, uno di questi si lega in qualche modo all’Inter.

Tudor ha schierato i suoi col 3-4-2-1: nell’undici titolare troviamo anche Nico Gonzalez. L’argentino è sulla lista d’uscita, ma a differenza di Douglas Luiz e Weah (nemmeno in panchina) non è ai ferri corti con la società. Tanto che l’allenatore croato lo ha schierato addirittura dall’inizio.

L’unica punta è il neo acquisto Jonathan David, trattato a lungo anche dall’Inter.

FORMAZIONE UFFICIALE JUVE

(3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Miretti, Kostic; Conceicao, Koopmeiners; David. A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Adzic, Thuram, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Djalo, Gil Puche, Pietrelli.

Dove vedere Juventus-Reggiana

Il match tra Juventus e Reggiana lo sta trasmettendo Dazn. Dall’estero può essere visibile, previa registrazione, sul sito ufficiale del club bianconero.

Inter, contatti diretti con gli agenti di Nico Gonzalez: costa sui 20 milioni

Nico Gonzalez è uno dei 3-4 nomi che si fanno qualora Marotta e Ausilio non riuscissero a prendere Ademola Lookman. Gli agenti dell’ex Fiorentina hanno già avuto dei contatti diretti con la dirigenza interista per parlare del proprio assistito.

La Juve vuole venderlo, ma non certo regalarlo anche se viene da un’annata a dir poco deludente complici diversi problemi fisici. Stando a indiscrezioni il prezzo di Nico Gonzalez si aggira sui 20 milioni di euro.

Sul 27enne ci sono anche club arabi, ma al momento la sua intenzione è quella di rimanere in Europa e in un campionato competitivo, meglio ancora in Serie A visto che la prossima stagione sarà quella che porterà al Mondiale.