Leoni dopo Bonny, nuovo assalto in casa Parma: due cessioni per chiudere

Il diciottenne resta il prescelto per il ruolo di centrale. Le ultime sulle mosse dei nerazzurri

Le due richieste di Chivu all’Inter? Ademola Lookman e Giovanni Leoni. La dirigenza è ancora concentrata sul primo, a conferma che la telenovela non è finita ieri pomeriggio col rifiuto dell’Atalanta alla seconda offerta da 45 milioni bonus inclusi.

L’assalto al secondo potrebbe arrivare subito dopo l’acquisto o il mancato acquisto del nigeriano, la cui alternativa più credibile ad oggi è rappresentata da Nkunku in uscita dal Chelsea.

In questo calciomercato estivo l’Inter ha già fatto spesa in casa Parma: circa 25 milioni di euro per Bonny, che ad Ausilio ricorda un po’ Marcus Thuram. È un attaccante esterno che a suo avviso potrebbe diventare un’eccellente prima punta.

Il francese si è presentato ad Appiano in forma smagliante, tanto che Chivu gli ha evitato altri uno-due giorni di test prima dell’inizio del ritiro.

Bonny è un investimento per il futuro, ma anche per il presente: ovviamente non partirà titolare, ma si presenta senz’altro come un’ottima alternativa allo stesso Thuram così come a Lookman o chi per lui.

Come noto Leoni è l’altro grande gioiello dei ducali su cui vuole mettere le mani l’Inter. Ma anche Milan e Juve ci pensano, così come un paio di big inglesi. Nello specifico il Liverpool, che sta spendendo vagonate di milioni in questa finestra di mercato.

Inter, via Asllani e Sebastiano Esposito prima dell’assalto a Leoni

Il Parma non vorrebbe privarsi di Leoni adesso, e proprio perché sul diciottenne c’è la Premier. Magari tra un anno potrebbe presentarsi la possibilità di cederlo a una cifra fuori mercato. Fuori mercato per le italiane, Inter inclusa.

Il club gialloblù chiede quindi qualcosa come 35/40 milioni di euro per il cartellino del classe 2006 romano. L’Inter non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale, anche perché sta ancora facendo cassa.

Ad oggi ha incassato sui 25 milioni dalle cessioni dei vari Stankovic, Buchanan e così via, e conta di guadagnare un’altra ventina da quelle di Asllani e Sebastiano Esposito. Per quest’ultimo c’è sempre l’ipotesi che possa essere inserito proprio nell’affare col Parma.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile assalto a Leoni con la vendita di Bisseck, nel mirino del Cyrstal Palace e altri team inglesi, ma in caso di partenza il tedesco probabilmente l’Inter andrebbe su De Winter.