Luke Shaw all’Inter come vice Dimarco (o Bastoni): ecco cosa sta succedendo

Vediamo come andrà davvero a finire la vicenda Lookman, in ogni caso il calciomercato Inter non è identificabile solo ed esclusivamente sull’attaccante nigeriano.

Marotta e Ausilio si stanno muovendo anche per quanto riguarda la difesa. Se partisse Bisseck, oppure Pavard ecco che i dirigenti interisti potrebbero andare a chiudere per De Winter. La priorità rimane Leoni del Parma, ossia il ruolo di centrale.

A proposito di difesa, nelle ultime ore è emerso a sorpresa un nome forse mai accostato ai nerazzurri: Luke Shaw.

Trent’anni compiuti il 12 luglio scorso, l’inglese è ai margini del Manchester United allenato da Ruben Amorim. Cioè uno dei tanti calciatori messi sul mercato dal club inglese. Indubbiamente parliamo di un calciatore simbolo dei ‘Red Devils’, considerato che è nel club dal lontano 2014.

Le ultime due stagioni con lo United sono state tragiche, sportivamente parlando: 533 giorni fuori a causa di infortuni, traumatici (al ginocchio) come di natura muscolare. Il contratto scade a giugno 2027, ma il club inglese punta a disfarsene questa estate.

Non sarà semplice per il Manchester piazzare altrove Luke Shaw. In queste ore il suo nome è stato accostato anche a qualche società italiana, Inter compresa andando in tendenza. La sua agenzia ha un forte legame coi nerazzurri, per questo non si può escludere che possa essere stato offerto ai dirigenti interisti come eventuale vice Dimarco oppure Bastoni.

Luke Shaw, il ciclo al Manchester United è finito: ma niente Inter

Luke Shaw è un terzino mancino che si adatterebbe anche a ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra. È senz’altro un calciatore di personalità ed esperienza internazionale, allo stesso tempo molto fragile fisicamente oltre che non più giovanissimo. In più è extracomunitario.

Luke Shaw è approdato al Manchester United prima di compiere diciannove anni e dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Southampton per poi collezionare 67 presenze con la prima squadra.

In undici anni di militanza a ‘Old Trafford’, invece, le presenze sono state 287: 4 i gol messi a segno e 29 gli assist realizzati.

Purtroppo per lui è arrivato quando il ciclo del grande Uniter targato Sir Alex Ferguson era bello concluso, e all’inizio di una epopea terribile per il club; appena 4 sono infatti i titoli conquistati: mai vinta una Premier, mentre l’unico trofeo internazionale è stata l’Europa League con Mourinho nella stagione 2016/2017.