L’Inter ragiona sul futuro di Pavard e Bisseck: Marotta e Ausilio hanno chiari i prezzi e le situazioni dei due braccetti. Occhio al rimpiazzo

Non si può sbagliare. L’Inter vuole rinascere dopo le delusioni dell’ultimo periodo e per farlo deve capire cosa è andato storto nella scorsa stagione. Uno dei fattori che non ha giocato a favore dei nerazzurri è sicuramente la difesa. Le prestazioni della retroguardia, soprattutto per quanto riguarda i singoli, spesso hanno lasciato a desiderare, spianando la squadra alle reti nemiche.

Se si considera questo fattore, non si può che parlare di Yann Bisseck, uno che mostra puntualmente grandi qualità nel ruolo di braccetto di destra e un’interpretazione della posizione molto moderna. Allo stesso tempo, il centrale tedesco ha ancora troppi blackout in marcatura, che dovrà assolutamente migliorare per fare una carriera di alto livello.

Anche Benjamin Pavard non ha convinto del tutto. Spesso ai box per infortuni seri, il francese ha fatto discutere per la foto sul campo da padel mentre era infortunato durante lo svolgimento del Mondiale per club. Il suo rendimento, in generale, anche a livello di leadership non è stato di grande impatto rispetto a quanto non si aspettasse la società lombarda.

Bisseck o Pavard, l’Inter cede e poi reinveste

Alla fine, uno dei due potrebbe partire per l’offerta giusta. Secondo quanto risulta a InterLive.it, il profilo più caldo in uscita è quello di Bisseck, ma solo perché il tedesco ha maggiore mercato e più proposte rispetto a Pavard. Se potessero scegliere, i nerazzurri punterebbero maggiormente sull’ex Aarhus, che ha una valutazione di almeno 40 milioni.

Innanzitutto, è più giovane e un fisico più imponente, con grandi margini di miglioramento. E poi ha stupito dal suo arrivo a Milano, visto che i costi dell’operazione sono stati decisamente bassi, a differenza di quelli per il francese. L’ex Bayern ha un costo molto alto a bilancio per cui, se dovesse arrivare un’offerta da 25-30 milioni, l’Inter valuterebbe ma poi cederebbe.

Ci sono novità anche sul sostituto. Da mesi l’Inter ha fatto filtrare l’interesse a Koni De Winter, portandosi avanti con il calciatore e avendo ben chiaro il prezzo da pagare al Genoa. Se uno dei due braccetti dovesse partire, il belga sarebbe il primo sostituto per un’operazione tra i 20 e i 25 milioni di euro e che potrebbe decollare davvero in poco tempo. Ma ancora è presto.