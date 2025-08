Bisseck, 40 milioni e addio Inter: “Impossibile dire di no”

Pressioni dall’Inghilterra per il centrale tedesco e nerazzurri favorevoli al maxi incasso, c’è già la soluzione per l’erede

In una concitata fase di preparazione alla nuova stagione, fra primi appuntamenti sul campo e amichevoli di rodaggio, le attenzioni dell’Inter sono comunque rivolte al mercato.

Perché dopo esser tramontata l’ipotesi di cessione di Hakan Calhanoglu dal grande impatto mediatico, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare duramente al fine di piazzare qualche esubero non più considerato utile da Cristian Chivu. Parliamo soprattutto di Kristjan Asllani e Mehdi Taremi, ma i due non sono gli unici propensi all’uscita di scena.

Al gruppo di è infatti aggiunto di recente anche Yann Bisseck, nonostante su di lui non sono mai stati nutriti dubbi in relazione al suo apporto in squadra e le crescenti qualità. Anzi, proprio per via dell’ottimo lavoro svolto dal difensore centrale tedesco in queste ultime stagioni, l’Inter ha iniziato a guardarsi attorno con interesse.

Il valore del suo cartellino è cresciuto vistosamente e l’idea del duo Marotta-Ausilio sarebbe quello di venderlo intorno ai 40 milioni, massimizzando così i profitti nella totale plusvalenza. Per questa cifra, però, non si è ancora avvicinato nessuno.

Soltanto il Crystal Palace, club di Premier League, ha mostrato segni d’attività. Tanto che nelle scorse ore è sopraggiunta una prima proposta da 32 milioni, prontamente rifiutata dall’Inter con la speranza che il prezzo possa salire di qualche altro milioncino. Perché no, bonus inclusi.

Nel caso in cui Bisseck (o come lui, Benjamin Pavard) dovesse lasciare il ritiro, l’Inter avrebbe comunque una carta da giocare nell’immediato per sostituirlo. Senza lasciare Chivu nelle condizioni di doversi arrabattare alla meno peggio con soluzioni difensive fuori ruolo.

De Winter dopo Bisseck, ecco Bergomi: “Sarebbe l’ideale”

Come noto da tempo, infatti, l’Inter vanta dalla sua la promessa di Koni De Winter del Genoa. Il centrale belga desidera giocare a Milano, sebbene resterebbero da sciogliere le riserve sul prezzo di vendita del suo cartellino da parte del sodalizio ligure. Nella peggiore delle ipotesi, si viaggia intorno ai 25 milioni.

Anche l’ex calciatore e tifoso dell’Inter, Beppe Bergomi, ha detto la sua in merito alla eventuale cessione di Bisseck e il nome dell’erede.

“Mi piace, ha fatto parecchi salti avanti nell’ultima annata. Ma per cifre simili non lo si può trattenere. Impossibile dire di no, andrebbe venduto”, ha raccontato a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Promosso a pieni voti anche De Winter, candidato principale al ruolo del tedesco: “Sarebbe perfetto. Un calciatore fisico, rapido e bravo di testa. L’Inter ha bisogno di gente così per tamponare un contropiede veloce”, ha quindi concluso Bergomi.