Openda se salta Lookman: tre pro e tre contro per chiudere

Il nome di Lois Openda resta caldo per il calciomercato dell’Inter: pro e contro se dovesse arrivare lui e non Lookman

La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman resta bloccata e non sarà facile uscire da questo stato di cose nelle prossime ore. Come vi abbiamo raccontato, la Dea ha rifiutato l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus e non ha neanche fatto il prezzo per la cessione. Il calciatore fa muro e ha cancellato i bergamaschi dai suoi profili social.

Il piano A dei nerazzurri, nonostante tutte le difficoltà del caso, resta il nigeriano, ma oggi bisogna iniziare a valutare delle alternative se il muro contro muro non dovesse portare alla fumata bianca. Già prima dell’affondo per Lookman, si è parlato parecchio di Lois Openda per l’Inter.

L’attaccante del Lipsia, sia nel percorso in Francia sia in quello in Germania, ha dimostrato di saper segnare tanto e in tutti i modi. Le sue caratteristiche sono comunque diverse da quelle di Lookman, ma ci sono anche dei vantaggi in questo tipo di affare. Valutiamo quindi pro e contro dell’operazione.

Lookman out e Openda all’Inter: vantaggi e svantaggi

Partiamo innanzitutto dalle note liete. La velocità di Openda è difficilmente replicabile nel contesto della Serie A: probabilmente solo Rafael Leao potrebbe reggere il suo passo e all’Inter questo fondamentale manca parecchio e da anni. Per questa ragione, il belga sarebbe molto utile al pressing che ha intenzione di portare Cristian Chivu verso le difese avversarie, e non solo.

Un altro vantaggio è dato dal fiuto per il gol: un attacco a tre formato da Openda, Thuram e Lautaro avrebbe 50 gol almeno nelle gambe e sarebbe difficilmente contenibile per qualsiasi difesa. Per ultimo, il belga rispetto a Lookman è più giovane e facilmente rivendibile.

Passando invece ai contro, ci sarebbe sicuramente un problema tattico. L’Inter avrebbe un tridente fin troppo pesante, fatto da tre centravanti veri e difficilmente sostenibile, risultando di sbilanciarsi troppo in avanti. E poi Openda non ha il dribbling tra le sue caratteristiche principali, la prima dote che cerca Chivu per cambiare volto all’Inter.

Infine, rischia di esserci anche un serio problema di valutazione economica: in un primo momento, si parlava di 35 milioni di euro, ma in realtà il Lipsia ne potrebbe chiedere più di 50. Insomma, non è per nulla semplice arrivare a dama.