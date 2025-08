Leicester-Fiorentina, Pioli parte male: 82′ per il giocatore offerto all’Inter

I viola sconfitti nella gara d’esordio della tournee inglese: intreccio di mercato coi nerazzurri

È partita male, con una sconfitta la seconda avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Niente di irrimediabile, sia chiaro, dato che il neo tecnico viola ha perso soltanto un’amichevole.

Fa un po’ di rumore il ko visto che l’avversario, seppur di prestigio, era il Leicester fresco di retrocessione in Championship, l’equivalente della nostra Serie B.

Leicester City Fiorentina è stato il primo atto della tournee inglese di Dzeko e compagni. Il bosniaco ex Inter, ingaggiato a zero dal club di Commisso, è subentrato a mezz’ora dalla fine sul punteggio già di 2-0 in favore delle ‘Foxes’.

Come normale che sia, Pioli ha fatto diversi esperimenti e dato l’opportunità di mettersi in mostra ad alcuni giovani. L’undici in teoria titolare lo ha schierato solo negli ultimi trenta minuti.

Oltre al sopracitato Dzeko, infatti, al 63′ sono entrati in campo i vari Pongracic, Dodo, Ranieri, Comuzzo, Fagioli, Gosens, Gudmundsson e, soprattutto, quel Moise Kean alla fine rimasto alla Fiorentina nonostante la ricchissima offerta dall’Arabia e gli interessamenti dalla Premier.

Il Tabellino di Leicester-Fiorentina

Marcatori: 29 Ayew, 35′ Fatawu

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Choudhury (75′ Nelson), Okoli (82′ Aluko), Vestergaard (75′ Faes), Thomas; Skipp (67′ Daka), Soumare; El Khannous (83′ Page), Mavididi (57′ McAteer), Fatawu (57′ Monga); Ayew (67′ Winks). All. Cifuentes.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Mari (63′ Pongracic), Kouadio (63′ Dodo), Viti (63′ Ranieri); Fortini (34′ Kospo, 63′ Comuzzo), Bianco (46′ Fagioli), Richardson (63′ Kean), Fazzini (63′ Ndour), Parisi (63′ Gosens); Sabiri (63′ Gudmundsson), Beltran (63′ Dzeko). All. Pioli.

AMMONITO: Parisi

Leicester City Fiorentina, Okoli in campo per quasi tutta la partita: l’ex Atalanta proposto anche all’Inter

Ha giocato quasi tutta la partita, nella fattispecie 82′ Caleb Okoli. Il vicentino di origini nigeriane gioca col Leicester dall’estate 2024, quando l’Atalanta lo ha ceduto per 14 milioni di euro.

L’esperienza col club inglese, perlomeno fin qui, non è stata affatto esaltante: 23 le presenze nella passata stagione per il difensore classe 2001.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, gli agenti di Okoli stan provando a riportarlo in Italia. Più in generale a fargli lasciare il Leicester, anche per evitargli la b inglese.

A quanto pare il ventiquattrenne sarebbe stato proposto anche all’Inter, come noto ancora propensa a rinnovare/rinforzare il pacchetto arrettrato. Per il ruolo di centrale, tuttavia, la priorità di Marotta e Ausilio rimane Leoni del Parma. In caso di uscita di Bisseck o Pavard, l’obiettivo diventerebbe un braccetto di destra, nello specifico Koni De Winter del Genoa.