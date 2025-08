Ademola Lookman continua il pressing sull’Atalanta per andare all’Inter: cosa faranno i nerazzurri per tentare di chiudere

Il futuro di Ademola Lookman è appeso a un filo nerazzurro, ma quello dell’Atalanta si è spezzato, ormai in maniera praticamente irrimediabile. È chiaro che l’attaccante non voglia più restare a Bergamo, che la rottura sia totale e che sia intenzionato a forzare la sua cessione all’Inter in qualsiasi modo possibile.

L’ulteriore prova è arrivata proprio in questi istanti. L’Atalanta, infatti, doveva ritrovarsi a Zingonia alle 16.30 per l’allenamento di oggi, ma Lookman non si è presentato. L’attaccante doveva andare avanti con il suo percorso di riatletizzazione, ma resta comunque una scelta grave e che evidenzia la spaccatura totale con la sua attuale società.

Nel primo pomeriggio di oggi, Percassi ha fatto capire che la promessa fatta agli agenti del calciatore aveva dei margini ben diversi rispetto a quella che l’entourage aveva prospettato all’Inter, e che soprattutto valeva per una cessione all’estero e non a una diretta concorrente. Il braccio di ferro va avanti, ma nel frattempo i nerazzurri studiano le mosse per uscire dallo stallo.

La posizione dell’Inter per Lookman: il rilancio non è escluso

In queste ore, si sta consumando la battaglia tra il calciatore e la sua attuale società. L’Inter resta a guardare in attesa delle prossime novità che potrebbero cambiare le cose. Anche dopo le parole di Percassi, però, secondo quanto risulta a Interlive.it, la posizione dei nerazzurri non è cambiata, né la strategia per concludere il trasferimento.

L’Inter aspetta il tempismo giusto per presentare un altro rilancio da 45 milioni di base fissa più bonus. Certo, da oggi c’è anche un’altra verità ufficiale per Lookman: se dovesse arrivare una società dall’estero, anche con un’offerta più bassa rispetto a quella dell’Inter, a quel punto l’Atalanta potrebbe preferirla.

Anche in questo caso, a fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore e quanto potrebbe tenere il punto per indirizzare il trasferimento all’Inter. I nerazzurri comunque non mollano la presa e vogliono portare il fantasista a Milano, questo è chiaro e non è cambiato. Ancora non si lavora ad altri obiettivi concreti che non siano il nigeriano.