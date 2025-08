Sebastiano Esposito via dall’Inter: i dettagli dell’affare col Cagliari

Le ultime sul trasferimento in rossoblù del fratello maggiore di Pio, sul quale i nerazzurri puntano molto

Non solo Lookman, sul calciomercato l’Inter lavora anche per fare cassa e quindi sfoltire l’organico a disposizione di mister Chivu.

Dalle cessioni dei cosiddetti ‘esuberi’, il club di Oaktree ha già incassato qualcosa come 25 milioni di euro. Il prossimo a partire, questione di giorni se non di ore è Sebastiano Esposito.

Stando alle ultime indiscrezioni è pressoché che conclusa la trattativa per il 23enne di Castellammare di Stabia, fratello maggiore di Pio Esposito sul quale l’Inter punta molto già a partire della prossima stagione.

Su Sebastiano, invece, i nerazzurri non ci credono più: così dopo un’altra annata in prestito, stavolta all’Empoli, ecco arrivare la cessione a titolo definitivo. Impossibile, del resto, un altro prestito considerato che il suo contratto scade a giugno 2026.

Si stanno sbrigando le ultime pratiche burocratiche propedeutiche al passaggio di Esposito alla corte di Pisacane. Per ‘Sky Sport’ i nerazzurri dovrebbero incassare circa 6 milioni di euro, con il Cagliari che ha avuto la meglio su Fiorentina e Parma oltre che su diverse società straniere.

Esposito dice addio all’Inter dopo 11 anni: 19 le presenze, 1 gol nel 2019 su rigore concessogli da Lukaku

Il talento di Sebastiano Esposito resta indiscutibile, ma fin qui – anche per troppi problemi fisici – lo ha messo in mostra soltanto a sprazzi. La scorsa stagione è stata tutto sommato positiva, anche se i 10 gol realizzati non hanno evitato la retrocessione dell’Empoli in Serie B.

Sebastiano Esposito dirà addio all’Inter undici anni dopo il suo arrivo nel 2014, praticamente da neo adolescente. L’esordio in prima squadra è avvenuto nella stagione 2019/2020, con Conte in panchina e Lukaku (col quale è rimato in ottimi rapporti) punta di diamante della squadra.

A giugno scorso ha fatto parte della spedizione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club: nel torneo ha disputato 4 partite, per un totale di 134‘.

Sono invece 19 quelle in totale con la maglia nerazzurra, una sola la rete: quella su rigore, ‘regalatogli’ da Lukaku, contro il Genoa in campionato il 21 dicembre 2019, quando non era ancora maggiorenne.